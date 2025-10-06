Türkiye betonlaşmada Avrupa birincisi

Gazeteci ve bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre Avrupa’da beş yılda yaklaşık Kıbrıs adası kadar alan yeşilden griye döndü. En fazla betonlaşansa Türkiye oldu.

Gazeteci Yavuz Baydar’ın haberine göre Avrupa’nın belli başlı haber kuruluşları eşzamanlı bir rapor yayınlandı. Çalışmaya 41 bilim insanı ve 11 ülkedeki medya kuruluşlarının uzman habercileri katılmış. Analiz 30 ülkeyi kapsıyor. Raporda özet şöyle deniliyor: “Bulgular, Avrupa’daki yapılaşmamış arazilerin, daha önce tahmin edilenden 1,5 kat daha hızlı yok olduğunu gösteriyor. Ticarî faaliyetler, lüks konutlar ve turizm için değerli alanların buldozerlerle yok edildiği çok sayıda örnek tespit ettik. Her gün 600 futbol sahasına eşdeğer alan kaybolmakta. Mutlak rakamlara bakıldığında rekor Türkiye’de: 2018–2023 arasında 1860 kilometrekare çevre ve tarım arazisi kayboldu. Türkiye’de tarım arazilerinin 1860 kilometrekaresi imara açıldı ve bu da Avrupa’daki toplam kaybın beşte birinden fazlasına karşılık geldi. Haber Merkezi

