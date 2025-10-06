Yağışlar barajları doldurmadı - Son 52 yılın en kurak dönemi yaşanıyor

Sonbahar yağışları başladı. Ancak barajlardaki kritik su seviyeleri değişmezken bazı bölgelerde su kesintileri devam ediyor.

Sonbahar yağışlarının başlaması kritik kuraklığı değiştiremedi. Ülke son 52 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Barajlara bakıldığında Ankara’da aktif doluluk yüzde 4’e düştü, İstanbul’da yüzde 28’e geriledi. İzmir’in en büyük içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı yüzde 3,4 seviyesinde kaldı. Şehirde su kesintileri çoktan başladı ve Ekim ayında da süreceği belirtildi. Bursa’da ise baraj dolulukları dibe vurdu, planlı kesintiler gündeme geldi.

Yanlış yönetimin sonucu

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, tabloyu “Bu sadece kuraklık değil, yanlış yönetimin sonucu” sözleriyle değerlendirdi. Yaşar, belediyelerde su yönetiminde bilim insanlarının faaliyet göstermemesini en büyük hatalardan biri olarak gösterdi. Yaşar, “Örneğin İzmir’de su yönetim kurulunda jeoloji mühendisi yok. Olsaydı geçen yıldan itibaren kesintiler başlamış olurdu. Çok geç kaldık” dedi.

Kesintiler devam etmeli

Yaşar, tarımda ise yanlış ürün desenlerinin gölleri kuruttuğunu belirtti. Eğirdir Gölü’nün hızla çekildiğini ve Beyşehir Gölü’nün de 21 metreden 8 metreye düştüğünü belirten Yaşar, “Bunları kurutan iklim değil, yanlış tarım desenleri” ifadelerini kullandı. Kasım’dan itibaren yağış beklediğini söyleyen Yaşar, bunun çözüm olmadığını da ekledi. Özellikle 2026 yılında ciddi yağışlar öngördüğünü aktaran Yaşar, “Kesintiler devam etmeli, hatta daha önce başlanmalıydı. Yaşananlar iklim krizi değil, yönetim krizi yaşıyoruz. Ders alınmazsa susuzluk kalıcı hale gelir” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi