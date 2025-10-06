Mossad'a casusluk soruşturmasında 2 zanlıya tutuklama talebi

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek ile bu servise casusluk yapan dedektiflere bilgi sattığı belirlenen avukat Tuğrulhan Dip'in savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Şüpheliler, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerden Serkan Çiçek'in Başakşehir'deki bir sitede keşif çalışması yaptığı, burada fotoğraf ve video çektiği ifade edildi.

Yazıda söz konusu sitede daha çok yabancı uyruklu kişilerin kaldığı, daha önce birçok soruşturmada takibi yapılan sitelerden olduğu, şüpheli Çiçek'in çektiği fotoğraf ve videoları Mossad'a çalıştığı tespit edilen Faysal Rasheed kod adlı kişiyle WhatsApp isimli uygulama üzerinden iletişime geçerek paylaştığı ve fiziki takip, fotoğraf-video konularında pazarlık yaptığı, bunun karşılığında bu kişiden kripto para aldığı belirtildi.

Çiçek'in söz konusu site içinde kendisinden istenen kişiyi takip edebilmek amacıyla kiralık ev aradığı aktarılan yazıda yer alan şüphelinin ifadesine göre, söz konusu suçlamaları kabul etmediği, tamamen dolandırıcılık amacıyla işi kabul ettiği, anlaştığı 4 bin doları aldıktan sonra herhangi bir işlem yapmadığını beyan ettiği aktarıldı.

Yazıda, şüphelinin yazışmalarından da anlaşılacağı üzere Faysal Rasheed'in yeni bir iş olup olmadığını ısrarla sorduğu ve arayış içerisinde olduğunun tespit edildiği, şüphelinin fotoğraflama işlemini yaptığına dair güvenlik kamerası görüntülerinin tespit edildiği kaydedildi.

Çiçek hakkında, Şırnak Sulh Ceza Hakimliğince, "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından aranma kaydı olduğu, şüpheli Tuğrulhan Dip ile de görüşme kayıtlarının olduğu yazıda bildirildi.

Sevk yazısında, Şüpheli Tuğrulhan Dip hakkında verilen gözaltı kararından yakalanmadan önce haberdar olabileceğinin ve dijital materyallerinde bulunabilecek olası delilleri yok edebilecek kadar zamanının bulunduğunun değerlendirildiği anlatıldı.

Görüşme kaydının bulunduğu Çiçek'in ifadesinde, Musa Kuş isimli kişiyle tanıştıklarını, bu kişinin Tuğrulhan Dip'in hukuk bürosunda katip olarak çalıştığını, aynı zamanda dedektiflerin ihtiyacı olan bilgileri temin edebileceklerini söylediği aktarıldı.

Yazıda, Çiçek'in, Musa Kuş'un dedektiflik işleri ile ilgili Tuğrulhan Dip'e bilgi verdiğine, söz konusu işler hakkında ne tür işlemler yapılacağına dair birlikte kararlaştırdıklarına, bunun ücretini Kuş ve Dip'in birlikte aldıklarına, Tuğrulhan Dip'in zina konulu boşanma davaları için Musa Kuş'tan üçüncü kişilerin otel kayıtlarına bakmasını istediğine, Kuş'un da söz konusu bilgileri temin ettiğine yönelik beyanına da yer verildi.

Çiçek'in, Tuğrulhan Dip'le su arıtma işine girdiklerini, bu dönemde Kuş'un gözaltına alındığını, Dip'in bu olayın kendisine sıçrayacağını düşünerek panik olduğunu, eski ofisinde bulunan bilgisayarını temizlediğini ve bazı evrakı ofisten yanına aldığını, Dip'in Osman Ç. ile birlikte otel kayıtlarının sorgulanması, HTS kayıtlarının temini gibi konularda birlikte çalıştıklarını bildiğini aktarmasına da yazıda işaret edildi.

Yazıda, şüpheli Dip'ten ele geçen dijital materyalin bir kısmının ön inceleme işleminin tamamlandığı, bir kısmının henüz incelenemediği, bu aşamada yeni tespitlerin çıkabileceği belirtildi.

Şüpheli Tuğrulhan Dip, ifadesinde, Çiçek'in hakkında verdiği beyanlara katılmadığını, operasyon sabahı 05.30 sıralarında evinden işe gitmek amacıyla çıktığını, sonrasında evinde kurulu bulunan alarm sisteminin çaldığını, telefon üzerinden güvenlik kamerasını izlediğinde ikamete polislerin geldiğini gördüğünü iddia etti.

Casusluktan ceza alan Musa Kuş'la irtibat

Avukat Dip, önemli dava dosyalarına baktığını, mesleği gereği gözaltı esasları hakkında bilgisi olduğunu ifadesinde kaydetti.

Gözaltına alınması halinde evine gelen polislerin ofisine de gideceğini bildiğinden dolayı tanıdığı Osman Ç'nin ikametine gittiğini anlatan Dip, dosyaların atamalarını yaptıktan sonra zaten kendisinin işlemler için karakola geleceğini ancak aradan çok zaman geçmeden polislerin adresinde kendisini gözaltına aldığını öne sürdü.

Yazıda, Musa Kuş hakkında, "suç örgütü kurma", "yönetme" ve "askeri siyasal casusluk" suçlamaları kapsamında çok sayıda soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğuna, askeri ve siyasal casusluk suçu kapsamında cezaya hükmedildiğine dikkat çekilerek, Musa Kuş'un şüpheli Tuğrulhan Dip'le çok sayıda para trafiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.

Operasyon

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen ortak operasyonda İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek ile avukat Tuğrulhan Dip gözaltına alınmıştı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in "İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi" mensubu Faysal Rasheed'la irtibatlı olduğu, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren "Pandora Dedektifliği" kurduğu tespit edilmişti.

Araştırmada İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere bilgi veren Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip'le tanışan Çiçek, bu faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Dip ile çalışmalar yürüttüğü belirlenmişti.

Dedektiflik yapan Çiçek, İsrail Gizli Servisi Mossad ajanlarının dikkatini çekmiş, Mossad mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden Çiçek'le iletişime geçtiği tespit edilmişti.

Çalışmalarda, Rasheed'ın, Çiçek'ten Başakşehir'de yaşayan İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep ettiği, bu iş kapsamında Rasheed'ın, Serkan Çiçek'e 1 Ağustos'ta 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi yaptığı anlaşılmıştı.

Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında, söz konusu kişinin Filistinli bir aktivist olduğunu, dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bilerek, Faysal Rasheed’in teklifini kabul ettiği belirlenmişti.

Serkan Çiçek'in, Mossad ajanı olan Faysal Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki kişiyi araştırdığı ancak bulamadığı, bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesiyle 1-2 Ağustos'ta siteye girerek keşif çalışması yaptığı, Rasheed'in 3 Ağustos'ta Çiçek'le irtibatı sonlandırdığı tespit edilmişti.

Avukat Tuğrulhan Dip'in ise Serkan Çiçek'in yaptığı işler için destek aldığı isimlerden biri olduğu, Mossad'a casusluk yapan birçok dedektifle çalıştığı, bunlardan birinin de İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş olduğu belirlenmişti.

Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, yasa dışı sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı, onların da bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı anlaşılmıştı.