Everest Dağı'nda mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle kamplarda mahsur kalan yüzlerce kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

8 bin 848 metre yüksekliğindeki dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında, mahsur kalan dağcıları kurtarmak için dün başlatılan çalışmalar sürüyor.

BBC'nin haberine göre, kurtarma görevlileri, Qudang bölgesinde 350 kişiyi güvenli bir yere ulaştırırken, dağdaki 200 kişiyle de iletişime geçti.

10 kişilik ekibiyle dağa tırmanan 29 yaşındaki Geshuang Chen, şiddetli fırtına sonrası kar derinliğinin bir metreye ulaştığını belirterek, "Hepimiz deneyimli yürüyüşçüleriz ama kar fırtınasıyla başa çıkmak yine de son derece zordu. Kurtulabildiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Çin'in Shenzhen kentinde eşi dağda mahsur kalan bir kadın, kar fırtınası nedeniyle geri dönüş yolunun son derece zorlu olduğunu, eşinin yavaş yavaş inebildiğini söyledi.

Kurtarma ekipleri için de durumun kolay olmadığına işaret eden kadın, kar altında kalmaktan korkan eşinin neredeyse hiç uyumadığını belirtti.

Everest Dağı’nda yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı ve bazı turistlerin kurtarıldığı belirtilirken, bazı dağcıların ise hipotermi geçirdiği yönünde yardım çağrısı ulaştığı aktarılmıştı.

Çin'de, ülkenin güney ve güneybatı kesimlerini etkilemesi beklenen Matmo Tayfunu'nun yol açabileceği olası seller ve afet durumu nedeniyle alarma geçilmişti.

Güney Asya ülkesi Nepal'de ise şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıkmıştı.