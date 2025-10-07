Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Şüphesiz ki Rabbin çok şefkatli, çok merhametlidir; isyanlarına rağmen onları hemen helâk etmez ve tevbe edip ıslah olmaları için kendilerine fırsat verir. Nahl Suresi: 47 HADİS: Zalimler ve yardakçıları Cehennemdedir. Camiü’s-Sağir, No: 2612

Okunma Sayısı: 221

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.