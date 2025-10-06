Trafik cezalarında artış yolda

Hükümet Karayolları Trafik Kanunu’nda yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni kanun teklifi, trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezaları rekor seviyelere çıkarıyor.

Teklife göre, makas atanlara 180 bin TL, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL ve kaza yerinden kaçanlara hapis cezası öngörülüyor. Karar’ın haberine göre, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek teklif kapsamında en tehlikeli ihlallere getirilen bazı yeni cezalar şöyle: Sahte Plaka Kullanımı: 280.000 TL. Makas Atma (Trafiği Tehlikeye Sokma): 180.000 TL. Ehliyetsiz Araç Kullanma: 40.000 TL. Ambulans/İtfaiyeye Yol Vermeme: 46.000 TL. Trafik Zabıtasının ‘Dur’ İhtarına Uymama: 200.000 TL. Araç Kullanırken Telefonla Konuşma: 5.000 TL. Kırmızı Işık İhlali: 5.000 TL. Emniyet Kemeri Takmama: 2.500 TL. Haber Merkezi

