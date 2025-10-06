Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur iskeleye çarptı

Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, Sirkeci'de demirli başka bir vapura ve iskeleye çarptı.
Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura, ardından iskeleye çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iskeleye çarpan vapuru kurtararak iskeleye demirletti.
Kazada iskelede hasar meydana gelirken, kaza dolayısıyla yaralanan olmadı.
Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.
AA