Uysal, Yeni Asya Standını ziyaret etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Ticaret Odası Congresium’da devam eden 22. Kitap Fuarı’nda Yeni Asya kitap standını ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Gürten ile Ankara İl Başkanı Ali İhsan Aşur’un da bulunduğu ziyarette Gültekin Uysal, fuar görevlileri ve ziyarete gelen okurlarımızla sohbet etti.

ÖZDEMİR VE VAPURLU KİTAPLARINI İMZALADI

22. Kitap Fuarı yoğun ziyaretlerle devam ederken yazarlarımız Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir Yeni Asya Neşriyat standında kitaplarını imzaladı, okuyucuları ile sohbet etti. Bu yıl 250’yi aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuara gösterilen ilgi yayınevlerini memnun ederken, büyük ekonomik krize rağmen vatandaşların kitaba bütçe ayırması dikkat çekiyor. Her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl da yoğun ilgiyle sürüyor. Fuar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

RİSALE-İ NURLARA BÜYÜK İLGİ

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikoloji alanlarında; çocuk, gençlik ve aile üzerine hazırlanan geniş yayın yelpazesiyle fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yeni Asya Neşriyat, tüm kitaplarını fuara özel indirimli fiyatlarla okurlara sunarken, ziyaretçiler B-703 numaralı stanttan yayınlara avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor.

Ankara - Mehmet Kara

