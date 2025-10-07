FIFA'dan Kayserispor ve Eyüpspor'a transfer yasağı

FIFA, Trendyol Süper Lig ekipleri Zecorner Kayserispor ve ikas Eyüpspor'a transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ikas Eyüpspor'a süresiz, Zecorner Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı verildi. Trendyol 1. Lig takımı Adana Demirspor'a ise 3 dönem transfer yasağı uygulandı. Eyüpspor, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, FIFA'nın getirdiği "süresiz transfer yasağının" kaldırıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bahse konu dosyanın ödemesi yapılarak transfer yasağı kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı. Zecorner Kayserispor'dan FIFA'nın transfer yasağına ilişkin açıklama Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor Kulübü, FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, eski futbolcuları Silviu Lung'un alacaklarına karşılık FIFA'ya başvurması sonucu kulüplerine tedbir amaçlı tescil yasağı getirildiği, futbolcuya ödeme yapıldığında tedbirin kaldırılacağı bildirildi. Basında yer alan haberler sonrası bu bilgilendirmenin yapılamasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Basında yer alan, kulübümüzün 3 dönem transfer yasağı cezası aldığına ilişkin gündemi dikkatle takip etmekteyiz. Spekülatif yorumlar nedeniyle kulübümüzün bu açıklamayı yapması gereği ortaya çıkmıştır. Eski futbolcumuz Silviu Lung'un alacaklarına ilişkin görülen ve taleplerin kısmen kabul gördüğü davanın kararının icrasına yönelik FIFA tarafından tedbir mahiyetinde bir tescil yasağı getirilmiş olup, futbolcuya ödeme yapıldıktan sonra tedbir FIFA tarafından kaldırılacaktır." AA

