ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Dün hükümeti kurdu bugün istifa etti

06 Ekim 2025, Pazartesi 16:35
Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu, dün kurduğu hükümete yönelik eleştirilerin ardından istifa etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan atanan Lecornu, 3,5 haftadır siyasilerle devam eden müzakerelerinin ardından dün akşam saatlerinde yeni hükümeti kurdu.

 

Lecornu hükümetinin eski bakanlardan ve Macron'a yakın isimlerden oluşması tepki çekti.

 

Hükümete yönelik eleştirilerin ardından Lecornu, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

Macron, Lecornu'nun istifasını kabul etti.

Lecornu, muhalefetin gensoru önergesiyle 4 Aralık 2024'te 3 aylık görev süresinin ardından düşürülen Michel Barnier'yi geçerek 5. Cumhuriyet'in en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.

Lecornu, dün yeni hükümeti kurduğunu duyurmuştu. Hükümette Meclisin en büyük siyasi ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ile Meclisin en büyük siyasi partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'ten (RN) hiçbir isim yer almamıştı.

Lecornu’nun açıklaması

Sebastien Lecornu, Macron’a istifasını sunmasının ardından basına yaptığı açıklamada, ülkede hükümet krizlerinin odağında olan bütçe meselesine değindi.

Hükümet bütçesinin geçirilmesi için muhalefetin talepleri doğrultusunda işsizlik sigortası, vergi adaletinin sağlanması ve emeklilik konularında bazı değişiklikler yapıldığını belirten Lecornu ancak bunların uzlaşı için yeterli olmadığını söyledi.

Lecornu, istifasının nedenine ilişkin, geçen haftalarda hükümetin, bütçeyi parlamentoda oylama yapmadan geçirmesine izin veren Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasına başvurmayacağını ve uzlaşı arayışını sürdüreceğini belirtmesine rağmen siyasilerden bu çabalarının karşılığını alamadığını dile getirdi.

Parçalı meclis tablosu göz önüne alındığında bütçe konusunda siyasi partilerin “Ulusal Mecliste mutlak çoğunluğa sahipmiş gibi” davrandıklarını savunan Lecornu, partilerin kendi bütçe programlarının uygulanmasında ısrarcı olduklarını ifade etti.

Lecornu, siyasi partilerin yaklaşan 2027 Cumhurbaşkanı seçimleri ile partizan heveslerinin de uzlaşıya engel olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Lecornu, “İki uçta da olamayız ve bazı muhalefet partileri bunu anladı, onlara teşekkür etmek istiyorum. İlerleyebiliriz, en azından ülkemiz için bir yol bulmak isteyenler ilerleyebilmeli." dedi.

Tepkiler

Aşırı sağcı RN Genel Sekreteri Jordan Bardella, BFMTV’de katıldığı programda, Lecornu’nun istifasının ardından "sandığa gitmeden siyasi istikrarın bulunamayacağını" belirterek, Macron’a Ulusal Meclis’i feshetmesi çağrısı yaptı. Bardella, gelecek haftalarda seçime gidilmesi halinde partisinin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu vurguladı.

RN’nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da "Macronculuk ayakta öldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, Ulusal Meclis'i feshederek erken seçime gitmesi ya da istifasını sunması istendi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, daha önce 104 milletvekili tarafından Macron’un azledilmesi için yapılan başvurunun derhal değerlendirmeye alınmasını istedi.

Öte yandan Cumhuriyetçiler Partisi (LR) Başkan Yardımcısı ve Cannes Belediye Başkanı David Lisnard da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Macron’un istifasını programlamasının Fransızların çıkarına" olduğunu vurguladı.

Bütçe anlaşmazlıkları, Fransa'da hükümet istikrarsızlığına yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.

AA

