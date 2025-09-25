"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İtalya'dan Gazze filosuna eşilk edecek fırkateyn hakkında açıklama

25 Eylül 2025, Perşembe 21:41
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, "Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi gönderecekleri" yönündeki ifadelerine açıklık getirdi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, sabah saatlerinde parlamentoda yaptığı konuşmada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve insansız hava araçları (İHA) saldırısına maruz kalan "Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi gönderecekleri" yönündeki ifadelerine açıklık getirerek, "Bölgede aynı anda 2 gemi bulunmayacak. Alpino fırkateyni, Fasan fırkateyninin yerini alacak ve Fasan kendi asıl görevine geri dönecek." açıklamasında bulundu.

 

Sabahki sözlerine açıklık getiren Crosetto, "Parlamentoda, çıkışta da açıkça söylediğim gibi, bölgede aynı anda 2 gemi bulunmayacak. Alpino fırkateyni, Fasan fırkateyninin yerini alacak ve Fasan kendi asıl görevine geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Crosetto, "Tekrarlamak gerekirse yine Parlamentoda da açıkça ifade ettiğim gibi İtalyan donanma gemileri, refakat görevi yapmayacak ve filo, İsrail ablukasını zorlamaya karar vermesi halinde uluslararası sulardan çıkmayacak. Aksine, hedeflerden biri tam da bu ihtimali engellemek ve olası olumsuz sonuçlardan kaçınmaktır. Nitekim amaçlarımızdan biri böyle bir olasılığı önlemek ve olası olumsuz sonuçlardan kaçınmaktır." yorumunu yaptı.

Bakan Crosetto, Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının yakın koordinasyon içinde bulunduğunu belirterek, "İnsani yardımların ulaşmasını sağlamak için somut bir çözüm sunulmuş durumda ve bölgede, yardım ve kurtarma sağlamaya hazır bir askeri geminin bulunması garanti altına alındı. Ancak, filonun ablukayı zorlamaya kalkışmaması hayati önem taşımaktadır. İnsan hayatını, müdahale edilemeyecek sularda kurtarma imkanı olmayan bir riske atmak anlamsız olur ve gereksiz tehlikelere sebep olur." değerlendirmesinde bulundu.

Crosetto, konuya ilişkin Roma'daki İsrail Büyükelçiliği ve İsrail Genelkurmay Başkanlığının önceden bilgilendirildiğini de kaydetti.

Bu arada, Bakan Crosetto'nun sabah saatlerindeki ifadeleri, İtalyan basınında da "İtalya'nın İHA saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi göndereceği" şeklinde haber olmuştu.

AA

