ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Sumud'daki Fransız milletvekili Mesmeur: Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı "savaş suçu"

25 Eylül 2025, Perşembe 21:26
Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız milletvekili Marie Mesmeur, filoya yönelik saldırının, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'ne göre "savaş suçu" teşkil ettiğini belirtti.

Mesmeur, filoya, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında dün insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Küresel Sumud Filosu'ndan 11 gemiye 13 farklı saldırı yapıldığını kaydeden Mesmeur, aynı gün İsrail Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada filoya katılanların tehdit edildiğini belirtti.

Mesmeur, İsrail makamlarını kast ederek, "Bize gözdağı vermeye, bizi korkutmaya, Yunanistan’da durmamızı ve yola devam etmememizi sağlamaya çalıştılar ancak işe yaramadı çünkü bugün hiçbir gemi durmadı. Hala aynı kararlıktayız. Bence bu, (İsrail makamlarının) bizim Filistin kıyılarına ulaşarak ve insani yardım koridoru açarak bir emsal oluşturmamızdan korktuklarını gösteriyor." dedi.

İsrail makamlarının filoya katılanların kararlılığından ve dünya genelinde sebep olduğu halk ayaklanmasından korktuğunu belirten Mesmeur, filoya yapılan İHA saldırısı hakkında "Bu bir savaş suçu çünkü uluslararası hukuka göre, hiçbir askeri amacı olmayan bir sivil gemiye saldırmak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca bir savaş suçu teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Mesmeur, farklı ülkeler, Filistin Devleti'ni Birleşmiş Milletler'de (BM) tanıdığı bir zamanda İsrail'in barışçıl sivillere saldırmaktan utanmadığını ifade etti.

İtalya halkının harekete geçerek ve genel greve giderek iktidarlarına filodaki vatandaşlarını koruması için baskı kurduğunu ve bunun işe yaradığını anlatan Mesmeur, "Bir kez daha Macron, yaşanmakta olan soykırım ve filodaki vatandaşlarının korunması hususunda tamamen kayıtsız ve etkisiz." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu, dünyanın gözlerini Gazze'ye yöneltmeyi amaçlıyor

Mesmeur, filoyu itibarsızlaştırmak amacıyla Google'da İsrail'in sponsor olduğu içeriklerin bulunduğunu kaydederek, Gazze'de acilen insani yardım dağıtmayı, kalıcı bir insani yardım koridoru açmayı, bölgede 2017'den bu yana var olan ablukayı kırmayı ve dünyanın gözlerini Gazze'ye yöneltmeyi amaçladıklarını belirtti.

Devletlerin Gazze konusunda net tutum takınması ve "savaş suçlusu İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını" istediklerini dile getiren Mesmeur, "(Filoda) Bu gece İsrail saldırısıyla herhangi bir ölüm olmadı. Hasarlar oluştu, onları şimdiden tamir ettik. Ancak bu gece Gazze kentini ve özellikle ailelerin sığındığı bir hangarı da bombaladılar ve 40'tan fazla kişi öldü." dedi.

Mesmeur, Gazze'de yaşanan soykırımın canlı şekilde kayıt altına alındığına ve kıtlığın bir "savaş silahı" olarak kullanıldığına dikkati çekti.

Soykırımın 700 günden fazla süredir devam ettiğini aktaran Mesmeur, hükümetlerin pasif kalması nedeniyle insanların katledilmesine dayanamayan halkın ayağa kalktığını vurguladı.

Mesmeur, Küresel Sumud Filosu'nun "vatandaşların, hükümetlerinden daha fazla cesaretli olduğu" mesajını verdiğini belirterek, vatandaşların filoya katılan gemileri satın almak için organize olduğunu ifade etti.

 

AA

