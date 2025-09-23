"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

157 BM üyesi ülke Filistin'i resmen tanıyor

23 Eylül 2025, Salı 15:36
İsrail'in Gazze'deki işgali ve soykırımı dünya kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmasına rağmen devam ederken yakın zamana kadar Filistin Devleti'ni tanımayan 9 devlet, ülkeyi tanıdığını açıkladı. 193 üyesi bulunan BM'de, Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 157'ye çıktı.

Tanınma soykırımı durdurur mu?
Fransa, Monako, Belçika, Lüksemburg ve Malta da 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Fransa da Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - Filistin: Tarihi ve cesur bir karar
Slovenya: Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri destekliyoruz; memnuniyet duyuyoruz
Kanada, Avustralya ve İngiltere; 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı
Filistin: Yarın tarihi bir güne tanık olacağız
10 ülke daha 'Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor
ABD'li Senatörden Filistin için tarihi adım: "Filistin Devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz"

 

BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyanlar arasında yer alıyor.

 

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz 21 Eylül'de Filistin'i tanıdığını duyurdu.

Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta ve San Marino ise 22 Eylül'de BM bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamında Filistin Devleti'ni tanıdığını kayda geçirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun "ortak sorumluluğunda" olduğunu vurgulayarak "Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." dedi.

Monako Prensi 2. Albert, "Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, "Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum. Bu bir sürecin sonu değil, umuda, diplomasiye, diyaloğa ve birlikte yaşama fikrine bağlılığın başlangıcıdır." dedi.

Malta Başbakanı Robert Abela, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Başbakanı Bart de Wever de Filistin Devleti'ni şartlı tanıdıklarını açıkladı.

"Belçika, Filistin Devleti'nin tanındığını duyuran ülkeler grubuna katılarak bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj veriyor." diyen de Wever, "tüm esirler serbest bırakıldıktan ve Hamas gibi tüm terör örgütleri Filistin yönetiminden uzaklaştırıldıktan sonra" Belçika büyükelçiliğinin açılması ve uluslararası anlaşmaların imzalanması da dahil olmak üzere yeni Filistin devletiyle diplomatik ilişkilerin etkin şekilde yürütüleceğini söyledi.

Hollanda ve Danimarka, ülkeyi şartlı tanıyacak

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ise ülkelerinin bazı koşullar altında Filistin Devleti'ni tanıyacağını belirtti.

Rasmussen, "Danimarka, belirli koşullar sağlandığında Filistin'i bir devlet olarak tanımaya hazırdır: İsrailli rehineler serbest bırakıldığında, Hamas silahsızlandırıldığında ve Gazze'de artık rol oynamadığında, Filistin Yönetimi'nin reform gündeminde daha fazla ilerleme kaydedildiğinde ve gelecekteki Filistin devletinin silahsızlandırılacağından emin olunduğunda." diye konuştu.

Van Weel de Hamas'ın gelecekteki Filistin yönetiminde rolü olmaması, esirleri serbest bırakması ve silahsızlanması gerektiğini savunarak aynı zamanda olası bir çözümün "İsrail'in güvenliğini garanti etmesi gerektiğini" belirtti. Van Weel, "Hollanda, şimdi başlaması gereken siyasi sürecin bir parçası olarak, daha sonraki bir aşamada Filistin Devleti'ni tanıyacaktır." dedi.

157 BM üyesi Filistin'i tanıyor

Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklayan BM üyeleri şunlar:

Cezayir, Bahreyn, Endonezya, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Fas, Somali, Tunus, Türkiye, Yemen, Afganistan, Bangladeş, Küba, Ürdün, Madagaskar, Nikaragua, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Zambiya, Arnavutluk, Brunei Darüsselam, Cibuti, Morityus, Sudan, "Kıbrıs" adı altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Slovakya, Mısır, Gambiya, Hindistan, Nijerya, Seyşeller, Sri Lanka, Namibya, Rusya, Belarus, Ukrayna, Vietnam, Çin, Burkina Faso, Komorlar, Gine, Gine-Bissau, Kamboçya, Mali, Moğolistan, Senegal, Macaristan, Cabo Verde, Kuzey Kore, Nijer, Romanya, Tanzanya, Bulgaristan, Maldivler, Gana, Togo, Zimbabve, Çad, Laos, Sierra Leone, Uganda, Kongo Cumhuriyeti, Angola, Mozambik, Sao Tome ve Principe, Gabon, Umman, Polonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Botsvana, Nepal, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Butan, Ruanda, Etiyopya, İran, Benin, Kenya, Ekvator Ginesi, Vanuatu, Filipinler, Esvatini, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Tacikistan, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kırgızistan, Malavi, Doğu Timor, Paraguay, Karadağ, Kosta Rika, Lübnan, Fildişi Sahilleri, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Ekvador, Şili, Guyana, Peru, Surinam, Uruguay, Lesotho, Güney Sudan, Suriye, Liberya, El Salvador, Honduras, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Dominika, Antigua ve Barbuda, Grenada, İzlanda, Tayland, Guatemala, Haiti, İsveç, Saint Lucia, Kolombiya, Saint Kitts ve Nevis, Barbados, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Bahamalar, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya, Ermenistan, Meksika, Kanada, Avustralya, İngiltere, Portekiz, Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Belçika, Malta ve San Marino.

