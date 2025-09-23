Tanınma soykırımı durdurur mu?

Gözler New York’a, Filistin’in bir devlet olarak tanınması yolunda atılacak adımlara çevrildi. Filistin devletinin tanınması kimilerine göre önemli bir adım, kimilerine göre ise siyasî şovdan ibaret.

Fransa, Monako, Belçika, Lüksemburg ve Malta da 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Fransa da Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - Filistin: Tarihi ve cesur bir karar

Slovenya: Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri destekliyoruz; memnuniyet duyuyoruz

Kanada, Avustralya ve İngiltere; 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı

Filistin: Yarın tarihi bir güne tanık olacağız

10 ülke daha 'Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor

ABD'li Senatörden Filistin için tarihi adım: "Filistin Devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz"

İki devletli çözüm için, bağımsız Filistin devletinin tanınması gerekiyor. İsrail’in Gazze’ye askerî harekâtı, bunun yol açtığı ölüm ve yıkım, daha fazla ülkenin Filistin’i bağımsız bir devlet olarak tanıyacağını ilân etmesini tetikleyen en önemli etken oldu. Siyasî gözlemciler tanımanın ancak bir ilk adım olabileceğini, bunu somut bazı adımların da izlemesi gerektiğini söylüyor.

“Sadece tanımak yetmez”

Uluslararası toplum, İsrail’e bağımsız Filistin devletini tanıma yoluyla baskıyı arttırmaya çalışırken, Filistinlileri destekleyenlerden bu hamleye eleştiriler yükseliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Gazze’de savaşın devam ettiğine, tek başına Filistin’i bir devlet olarak tanımanın yeterli olmayacağına dikkat çeken siyasî analistler, Filistinlilere gerçek anlamda yardımların ulaştırılmasını sağlayacak adımların bu hamleye eşlik etmesi gerektiğini savunuyor.

