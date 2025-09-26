Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Allah’a ibadet edin ve insanları Allah’ın yolundan saptırıp inkâr ve isyana sürükleyen ve birer mâbud gibi kıymet verilen tâğutlardan sakının.” Nahl Suresi: 36 HADİS: Sünnet dairesi kendisine yetecek kadar geniş gelip, bid’alara sapmayan kimseye müjdeler olsun! Camiü’s-Sağir, No: 2595

Okunma Sayısı: 269

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.