Japonya'daki zincirleme kazaya 50 araç karıştı: 2 kişi öldü

Japonya'nın Gunma eyaletinde 50 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi öldü, 5'i ağır 26 kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre, Gunma eyaletindeki otoyolda buzlanma nedeniyle bir kamyonun başka bir kamyona çarpmasıyla başlayan kazada, çarpmanın ardından yaklaşık 50 aracın dahil olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle 10 araç alev alırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 10 saat sürdü ve yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı. Kazada 2 kişi ölürken 5'i ağır 26 kişi yaralandı. AA

