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30 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Karadavi için gıyabi cenaze namazı

30 Eylül 2022, Cuma 17:48
Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için Tokyo’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısırlı Alim Karadavi, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı
Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti

 

Japonya’nın başkentindeki Müslümanlar, cuma namazı edası için Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi’nde bir araya geldi. 

Namaz öncesi camide Dünya Müslüman Alimler Birliğinin eski başkanı Yusuf el-Karadavi için camide Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, cuma namazının ardından Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

 

AA

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