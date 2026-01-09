ABD-Utah'ta bir ilk: Reçete yenilemede yapay zeka kullanımına izin verildi

ABD'de hastaların tıbbi reçetelerini yapay zeka desteğiyle yenileyebilmesine imkan tanıyan uygulamaya adım atan ilk eyalet Utah oldu.

The Hill gazetesinin haberine göre Utah eyaleti yönetimi, yapay zeka temelli sağlık teknolojileri geliştiren Doctronic şirketiyle ortaklık kurduğunu duyurdu.

Bu kapsamda Utah'taki hastalar, rutin reçete yenilemeleri için "yapay zeka doktoru"ndan danışmanlık alabilecek.

Utah Ticaret Bakanlığına bağlı Yapay Zeka Politikaları Ofisi, hastaların tıbbi reçetelerini yapay zeka desteğiyle yenileyebilmesine imkan tanıyan uygulamaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, programın "klinik güvenlik protokollerini, hasta deneyimini ve gerçek hayattaki etkinliğini" kapsamlı şekilde değerlendireceği belirtildi.

Programın önlenebilir hastane ziyaretlerini engelleyebileceği ve sağlık harcamalarını azaltabileceği ifade edilen açıklamada, yapay zeka uygulamasının hasta tedavisine uyumu artırmayı amaçladığı vurgulandı.

Şirket, Texas, Arizona ve Missouri'de de görüşmeler yürütüyor

Doctronic'in kurucu ortağı Dr. Adam Oskowitz de birçok hastanın reçete yenilemek için haftalarca doktordan randevu beklemek zorunda kaldığını ve bunun can sıkıcı olduğunu belirterek, yeni ortaklığı "çığır açan olay" olarak nitelendirdi.

Utah, pilot uygulamayı hayata geçiren ilk eyalet olurken Oskowitz, şirketin Texas, Arizona ve Missouri dahil diğer eyaletlerle de görüşmeler yürüttüğünü ve 2026 yılında benzer düzenlemelerin birçok eyalette onaylanmasını beklediğini söyledi.

Oskowitz, ayrıca yapay zeka sistemlerinin doğru doza karar vermesini sağlamak amacıyla çeşitli güvenlik mekanizmalarının bulunduğunu, bu süreçlerin hekimler tarafından da denetlendiğini belirtti.

"Hem hastalar hem de hekimler için ciddi riskler oluşturmaktadır"

Bazı doktorlar ise reçete yenileme gibi kararların yapay zeka tarafından verilmesinin hastalar açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Amerikan Tabipler Birliği (AMA) Üst Yöneticisi John Whyte, "Yapay zeka, tıbbı daha iyi hale getirmek için sınırsız fırsatlara sahip olsa da hekimlerin katkısı olmadan hem hastalar hem de hekimler için ciddi riskler oluşturmaktadır." görüşünü paylaştı.