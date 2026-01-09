İran’da protestolar yayılıyor - Trump’tan göstericilere destek

İran’da ekonomik şartların tetiklediği protestolar sürüyor. Irak merkezli yedi Kürt siyasî hareket, Kürt nüfus yoğunluklu İlam, Kirmanşah ve Lorestan’da genel grev çağrısı yaptı.

Reformist hükümet, protestolara karşı itidal ve diyalog mesajları verirken, yargı ve emniyet yetkilileri “güvenliği bozanlara” karşı sert tedbirler alınacağı uyarısında bulundu. Gösterilerde can verenlerin sayısının 42’ye yükseldiği, 2 bin 277 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi. İnternet erişimi kesildi, kayıplar artıyor İran’da akşam saatlerinde çok sayıda kentte binlerce kişi sokağa çıktı. Eylemlerin şiddetlenerek sürmesi üzerine ülkede internete erişim kısıtlandı. Tahran - aa *** Trump’tan göstericilere destek Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun videosunu paylaştı. Videonun başlığında haberdeki aynı ifadelere yer veren Trump, “Bir milyondan fazla kişi gösteri düzenledi: İran’ın ikinci büyük şehri protestocuların kontrolü altına girdi, rejim güçleri şehri terk etti.” şeklinde paylaşımda bulundu. Videoda ise “İran’ın ikinci büyük şehri Meşhed’deki protestolara katılanların sayısı bir milyonu aştı.” ifadesi yer alıyor. Haber Merkezi

