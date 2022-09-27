Mısırlı Alim Karadavi, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

96 yaşında vefat eden Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi, dün Katar’ın başkenti Doha’da dualarla uğurlandı.

Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında vefat etti İslam alimi Karadavi’nin ölüm haberi, 2018 yılına kadar başkanlığını yürüttüğü Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından duyuruldu. Sendikadan yapılan açıklamada, “Ömrünü İslam’ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Allah’ın rahmetine kavuşmuştur.” ifadesi yer aldı. Karadavi’nin cenazesinin dün öğleden sonra Katar’ın başkenti Doha’daki Muhammed bin Abdulvehhab Camii’nde kılınan namazın ardından Meseymir Mezarlığı’na defnedildi. Eylül 1926’da Mısır’da dünyaya gelen Karadavi, Kuran ve din eğitimi aldıktan sonra eğitimine Ezher Üniversitesi’nde devam etti. Mısır’daki Müslüman Kardeşler Örgütü’ne (İhvan) yakınlığıyla tanınan Karadawi, küçük yaşlardan itibaren camilerde vaazlar ve dini dersler verdi. Katar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde bölüm başkanı olan Karadavi, 1977-1990 yılları arasında İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

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