"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

10 Ocak 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rüştüne erinceye kadar yetimin malına yaklaşmayın–onu korumak veya arttırmak gibi daha güzel bir şekilde olursa başkadır...

İsrâ Suresi: 34

HADİS:

Adalet güzeldir. Fakat idarecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir. Fakat zenginlerde olursa daha güzeldir...

Camiü’s-Sağir, No: 2747

Okunma Sayısı: 111
    Barrack: Gelişmeler endişe verici

    Abbas: Gazze’de bölünmeyi kabul etmiyoruz

    Venezula’da inanılmaz petrol var

    Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok

    THY İran'a planlanan 17 seferi iptal etti

    Taha Akyol: İsrail SDG’ye destek veriyor

    İran’da protestolar yayılıyor - Trump’tan göstericilere destek

    Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4 büyüklüğünde deprem

    İspanya: Gazze'ye asker gönderebiliriz

    Rusya: Batılı askeri unsurlar, Ukrayna'ya konuşlandırılsa meşru hedef olurlar

    ABD-Utah'ta bir ilk: Reçete yenilemede yapay zeka kullanımına izin verildi

    Avustralya için "felaket" seviyesinde yangın riski uyarısı

    Uluslararası hukuka ihtiyacı yokmuş!

    Halep'te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Eşrefiyye ve Beni Zeyd'de büyük ölçüde kontrol sağlandı

    54 yıl sonra bulunan not...

    Yurt genelindeki şiddetli fırtınayla ilgili Meteorolojiden açıklama

    İran'daki gösterilerde son durum?

    En güzel gelecek: Cennet

    Bizim vazifemiz müsbet hareket

