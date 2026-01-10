Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rüştüne erinceye kadar yetimin malına yaklaşmayın–onu korumak veya arttırmak gibi daha güzel bir şekilde olursa başkadır...

İsrâ Suresi: 34

HADİS:

Adalet güzeldir. Fakat idarecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir. Fakat zenginlerde olursa daha güzeldir...

Camiü’s-Sağir, No: 2747