Barrack: Gelişmeler endişe verici

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki gelişmeleri “ciddi bir endişeyle” takip ettiklerini belirterek “Suriye hükümeti, SDG, Kürt yönetimindeki bölgelerdeki yerel yetkililer ve sahadaki tüm silahlı aktörlerin liderliğine acil bir çağrıda bulunuyoruz: düşmanlıklara ara verin, gerilimi derhal azaltın ve gerilimi düşürme taahhüdünde bulunun” dedi.

Barrack, SDG ile Suriye hükümeti arasındaki 10 Mart entegrasyon anlaşmasının sonuçlanmasının eşiğinde olunduğunu ve geç kalınmadığını kaydetti. Haber Merkezi

