ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA

Deprem riski nedeniyle boşaltılmıştı: Ankara-Çubuk'ta 4 katlı bina çöktü!

01 Ekim 2025, Çarşamba 17:35
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle bir süre önce tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deruni Sokak'ta 4 katlı kullanılmayan binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yapılan tarama çalışmasında, enkazda kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Olay yerine gelen Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Binanın daha önce yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğunun belirlendiği, bu nedenle boşaltıldığı öğrenildi.

AA

