Sanchez: BM’nin acil reforma ihtiyacı var

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler’in (BM) ve mevcut çok taraflı sistemin “acil reforma ve yenilenmeye” ihtiyacı olduğunu savundu.

Sanchez, “4. Demokrasiyi Savunma Toplantısı”nın açılışında konuştu. “Aşırıcılığa karşı mücadele” ana temasının belirlendiği toplantıda, Sanchez, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirdi. “Demokrasiyi garanti olarak göremeyiz. Çok taraflı sisteme yönelik saldırılara ve tehlikeli şekilde güç kullanımının normalleşmesine tanık oluyoruz” uyarısında bulunan İspanya Başbakanı, Orta Doğu’da devam eden çatışma ortamında çok taraflılığı ve uluslararası hukuku savundu. AA

