Savaş sebebiyle 50 milyar $ petrol kaybı

İran savaşının başlamasından bu yana, yaklaşık 50 günde küresel piyasaya sunulamayan ham petrolün değeri 50 milyar doları aştı.

Veri şirketi Kpler’e göre, savaşın başladığı Şubat ayından bu yana küresel piyasadan 500 milyon varilden fazla ham petrol çekildi. Bu, tarihte yaşanan en büyük enerji arzı kesintisi olarak kayıtlara geçti. Danışmanlık ve araştırma şirketi Wood Mackenzie’nin baş analisti Iain Mowat’a göre, piyasaya sunulamayan 500 milyon varil petrol, küresel havacılık talebinin 10 hafta askıya alınmasına, dünyadaki tüm araçların 11 gün yola çıkmamasına ya da küresel ekonominin beş gün boyunca hiç petrol kullanmamasına eşdeğer. Aynı miktar, ABD’nin yaklaşık bir aylık petrol talebine ya da tüm Avrupa’nın bir ayı aşkın petrol ihtiyacına karşılık geliyor. Buna ek olarak bu rakam, ABD ordusunun 2021’de paylaştığı bilgi dikkate alındığında, yaklaşık altı yıllık yakıt tüketimine denk düşüyor. Bu aynı zamanda, uluslararası denizcilik sektörünün yaklaşık dört aylık yakıt ihtiyacını da karşılayabilecek büyüklükte.

ABD ve İran görüşmeleri Pakistan’da

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başşehri İslamabad’da planlanan yeni müzakere turu, sahadaki gerilimin gölgesinde gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma sağlanmaması halinde İran’ın enerji altyapısını hedef alabileceklerini belirterek sert uyarıda bulundu. Öte yandan ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran bandıralı bir gemiye el koyduğu, Tahran’ın ise bu adıma misilleme tehdidiyle karşılık verdiği bildirildi. İran tarafı görüşmelere katılım konusunda temkinli bir tutum sergilerken, diplomatik temaslarla sahadaki tansiyonun eş zamanlı sürdüğü ifade ediliyor. 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar, 8 Nisan’da ilân edilen ateşkesle dururken, taraflar 11 Nisan’da İslamabad’da ilk kez temas kurmuş ancak görüşmeler anlaşma sağlanmadan sona ermişti.