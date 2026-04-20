Papa’dan barış çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Angola ziyaretinde, Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu.​​​​​​​

Papa 14. Leo, Afrika turu kapsamında bulunduğu Angola’nın başşehri Luanda’nın Kilamba bölgesinde düzenlenen ayinin ardından yaptığı konuşmada, “Lübnan’da ilan edilen ateşkes umut verici olup, Lübnan halkı ve Levant bölgesi için bir rahatlama işareti teşkil etmektedir. Diplomatik çözüm arayışına kararlılıkla devam eden tarafları, Orta Doğu genelinde düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesini sağlayacak barış diyaloglarını sürdürmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Tüm Ukrayna halkı için de dua ettiğini belirten Papa, “Silahların susması ve diyalog yolunun izlenmesi çağrımı yineliyorum” dedi. AA

