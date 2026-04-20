"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

20 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: İktidar sorumluluk almaktan kaçıyor

20 Nisan 2026, Pazartesi 05:03
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “siyasete malzeme etmeyin” çağrılarının sorumluluktan kaçma aracı haline geldiğini belirterek, yaşanan olayların konuşulmasının siyasetin görevi olduğunu ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan saldırının ardından iktidar tarafından yapılan “siyasete malzeme etmeyin” çağrılarına tepki göstererek, iktidarın benzer olaylarda sorumluluktan kaçtığını söyledi. 

Uysal, “Son olarak Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan katliam üzerine AKP iktidarı daha geniş ifadeyle Cumhur İttifakı liderleri ve sözcüleri koro halinde “bu hadiseyi siyasete malzeme etmeyin, konu yapmayın’ diyerek her zamanki gibi sorumluluktan kaçma refleksiyle propaganda başlattı!” ifadelerini kullandı.

Siyaset neyi konuşacak?

Paylaşımının sonunda dikkat çekici bir soru yönelten Uysal, “Sormak lâzım; siyaset, AKP iktidarının yıkım mühendisliği hedefiyle yaşattığı planlı yolsuzlukları, usulsüzlükleri, hukuksuzlukları, talanı, yağmayı, toplumu çöküşe sevk eden ve Erdoğan’ın faiz inadı ile yaşanan, yandaşın, zenginin ‘kâr’ını korumalı sistemin azdırdığı enflasyonu, eğitimin çökertilişini konuşmasın da ATV’de Müge Anlı ile Tatlı-Sert Programında mı konuşulsun?” ifadelerini kullandı.

Hiçbir şeyi konuşmamızı istemiyorlar

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilerini sıralayan Uysal, “Çocuklar katledilir; siyasete malzeme yapılmasın, siyaset bunu konuşmasın! Ayakkabı kutularında paralar bulunur; siyasete darbe denilir, siyaset bunu konuşmasın! Çikolata kutularında rüşvetler alınır, bakan çocuklarının evinden alınan rüşvet paralarını saymak için para sayma makineleri çıkar; montaj denir, şantaj denir, beka denir, siyaset bunu konuşmasın! Ormanlar katledilir, ağaçlar kesilir, vatandaşın tapulu arazisine el konur; itiraz eden kim varsa sermayeye düşman ilan edilir, siyaset bunu konuşmasın! Sokak hayvanları öldürülür, doğayla savaşa girilir; hayvansever, doğasever hain ilan edilir, siyaset bunu da konuşmasın! AKP iktidarı satar savar, talan eder, serveti kendine transfer eder, yönetemez, idare edemez, suç üstü yakalanır, ifşa olur, eleştirilince “bayrak inmez, ezan dinmez” denir. Siyaset bunu da konuşmasın” diyerek iktidarı eleştirdi.

Ankara - Mehmet Kara
