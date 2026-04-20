19. Risale-i Nur Kongresine bekliyoruz

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından “Bediüzzaman Said Nursî’nin Görüşleri Işığında/ Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” başlığı ile Ankara’da gerçekleştirilecek olan 19. Risale-i Nur Kongresi hazırlıkları devam ediyor. 25-26 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan kongreye elliden fazla ilim adamının katılması bekleniyor.

Son yıllarda dünyamızdaki sosyal, siyasî ve ekonomik çalkantılar etrafında kendini gösteren endişe verici gelişmeleri değerlendirmek üzere bir çok akademisyen ve yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek kongre iki aşamadan oluşuyor. Kongrenin 25 Nisan’da gerçekleştirilecek masa çalışmalarında “Uluslararası hukukun alenen çiğnendiği, BM gibi kuruluşların varlık sebebini neredeyse tamamen kaybettiği; insan hakları, adalet, hürriyet, ahlâk, vicdan ve fazilet gibi değerlerin güçlünün hukuk anlayışı karşısında değersizleştiği bir dünya mı, yoksa insanlığın geleceğini kaosa mahkum eden anlayışları reddederek insanlığa iki cihan saadetini sunan İlâhî mesajlarla dünyayı ve insanlığı yeniden inşa edecek bir gelecek mi?” sorusuna Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında cevaplar aranacak. “Küresel Vicdan, İnsaniyet, Demokrasi ve Hürriyetler, Uluslararası Hukuk ve Adalet” başlıkları altında yapılacak masa çalışmalarının sonuç bildirileri 26 Nisan’daki panelde kamuoyuna duyurulacak.

Ülkemizde ve dünyamızdaki son gelişmeler ışığında “Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” başlığının daha anlamlı hale geldiğini belirten Risale-i Nur Enstitüsü yetkilileri, son dönemde uluslararası ilişkileri, insan haklarını, hukuk ve adalet anlayışlarını yeniden tartışmaya açan hadiselerin insanlığın var olma mücadelesine dönüştüğünü, dünya ölçeğinde zulüm-adalet, istibdat-hürriyet, kuvvet-hak mücadelesinin açıkça görüldüğünü söylediler.

Bunun insanlığın da bir imtihanı olarak tarihe geçeceğini belirten Risale-i Nur Enstitüsü yetkilileri, uzun süre önce hazırlıklarına başladıkları bu kongre ile Bediüzzaman Said Nursî’nin bu hususlardaki fikirlerini ve çözüm tekliflerini kamuoyuna tekrar hatırlatmayı amaçladıklarını ifade ettiler. Bediüzzaman’ın vicdanı “şuurlu bir fıtrat” olarak tanımladığını belirten yetkililer, onun “vicdan-ı umumî” ve “kalb-i küllî” ifadeleriyle küresel vicdana vurgu yaptığını; adalet, eşitlik, paylaşma, dayanışma gibi insanlığı ifade eden değerlerin “küresel vicdan” adı altında yeşereceğine ve dünyaya yayılacağına dair ümidini yüksek sesle haykırdığını söylediler.

Kongrenin ikinci gününde Ankaralılar başta olmak üzere, bütün halkımızın davetli olduğu bir panel gerçekleştirilecek. Mamak Belediyesi, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek panele Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Saul Takahashi, Prof. Dr. Agus Triyanta, Doç. Dr. Vahap Coşkun, Dr. İ. Seyda Durgun, Dr. Mehmet Akif Koç, Dr. Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Özcan ve Müfid Yüksel katılacaklar. 26 Nisan Pazar günü saat 11.30’da başlayacak programın öğleden önceki bölümünde masa çalışmalarının sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak. Öğleden sonra saat 14.00’da başlayacak ikinci bölümde ise panelistlere söz verilecek.

Tasavvuf Musikisi Sanatçısı İbrahim Meletlioğlu’nun da ezgileriyle bir musikî ziyafeti sunacağını belirten yetkililer, tüm halkımızın davetli olduğu panel sonrasında Yeni Asya yazarlarının kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet edeceğini bildirdiler.

FAALİYETLER HIZ KESMİYOR

Yeni Asya Neşriyat kitap fuarlarında

7. İzmir Kitap Fuarı, 17-26 Nisan 2026 tarihleri arasında kapılarını açarken, Yeni Asya Neşriyat da okuyucularıyla buluşuyor.

17-26 Nisan 2026 tarihleri arasında açık olan 8. Kayseri Kitap Fuarı’nda, Yeni Asya Neşriyat da fuarda yerini aldı.

Bursa Bediüzzaman Mevlidine ev sahipliği yaptı

Bediüzzaman Said Nursî, vefatının yıl dönümü münasebetiyle Bursa Yeni Asya Derneği tarafından organize edilen program, dün gerçekleştirildi.

Program, Türkiye’nin muhtelif bölgelerinden gelenlerin katılımıyla uhuvvet ve muhabbet dolu sahnelere vesile oldu.

Hayırlı haftalar diliyoruz.