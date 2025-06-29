Özel’den Erdoğan’a: Türkiye’nin birliğini bozan sensin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 30 Haziran’da görülecek kurultay iptal davası öncesi yaptığı değerlendirmede, bir asliye hukuk mahkemesinin bir kurultayı iptal etmesi durumunda ülkedeki hiçbir siyasî partinin, derneğin, meslek örgütünün yaptığı seçimin sonucunun kesinleşmeyeceğini vurguladı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek şunları söyledi: “Japonya’nın trende basılan gazetesine de İngiltere’nin The Guardian’ına da Almanya’daki bütün saygın kuruluşlara da dünyanın neresinden bir basın gelirse Erdoğan’ın yaptıklarını anlatıyorum. Bu yaptığımızla da son derece gurur duyuyorum ve doğrusunu yapıyorum. Asla şöyle bir şey isteyemezsin: Bir baba evde kadına şiddet yapacak, çocuğa şiddet yapacak, her türlü haksızlığı yapacak; ‘Aman kol kırılır yen içinde kalır. Aman çıkıp da dışarıda bir şey söylemeyelim.’ Ailenin huzurunu bozan sensin. Türkiye’nin birliğini bozan sensin. İç cepheyi perişan eden, dağıtan sensin. Bunu sağlamak için üzerimize düşen bütün görevi yerine getirmeye devam edeceğiz.” Berlin - Anka

Okunma Sayısı: 247

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.