Şatafat bizi 3. dünya ülkesi yapıyor

AKP kurucusu ve Eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Hüseyin Çelik, KRT TV’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında açıklamalarda bulundu.

Çelik, “Eğer bir ülkenin halkı geçim derdi içindeyken devleti yönetenler şatafat ve lüks içindeyse o ülkenin tipik bir 3. dünya ülkesi olduğu anlamına gelir. Batı demokrasilerine bakın, vatandaşın seviyesi ile yönetenlerin refah seviyesi üç aşağı beş yukarı birbirine denktir. Siz, Almanya’nın efsane şansölyesi Merkel’in hiç şatafatını duydunuz mu? Böyle 250-300 arabalık, yarısı çakarlı arabalarla dolaştığını hiç duydunuz mu? Duyamazsınız. Şatafata karşıyım. Biz, bu konuda da son derece hassastık. Devlet bir bütün olarak, kamu binalarından tutun tüm harcamalarına varıncaya kadar kamu, çok ciddî israf içindedir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi