Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Vatandaşa, piyasalara, önemli konulara kulaklarını kapatmış ve milletinden kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız” diyerek Türkiye’de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, “Diploma iptali, kumpas davaları ve İBB operasyonları, CHP’ye yönelik yargı operasyonları, hapse atılan siyasîler, genel başkanlar, medya mensupları, kapatılan, cezalandırılan medya, baskı ve tehdit altındaki muhalefet… Tüm bunlar ülkemizin güvenilirliğini, itibarını yerle bir ederken yatırımcıyı da arkasına bakmadan kaçırıyor” dedi. Ankara - Anka

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