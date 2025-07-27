Tutuklama peşin ceza gibi uygulanıyor

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuklama tedbirinin ‘geçici nitelikte’ olduğunu hatırlatıp yargıyı eleştirdi:

“Maalesef bizde peşin ceza gibi uygulanıyor.” X’teki paylaşımında herhangi bir soruşturmanın adını geçirmeyen Yıldız “Henüz iddianamesi dahi yazılmamış olaylarla ilgili değerlendirmeler yapılırken ekranlarda peş peşe hüküm cümlelerinin kurulduğunu görüyoruz. Hiçbir ahlaki disipline bağlı olmayan sosyal medya mahkemeleri hukuka, adalete zarar veriyor” diye de ekledi. Haber Merkezi

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