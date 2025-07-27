İsrail, Hanzala gemisine de müdahale etti - Emma Fourreau: İsrail ordusu burada, yakında görüşürüz, soykırıma son verin!

Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisi yolcularından Fourreau, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin" diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu.

Hanzala gemisi üzerinde dronlar görüldü

Hanzala'yla yeniden iletişim sağlandı

Hedef yeniden Gazze... İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisinde bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, gemiye müdahalenin başladığını belirterek, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." ifadelerini kullandı. Hanzala gemisi yolcularından Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu. Fourreau, gemidekilerin telefonlarını denize attığını belirtti. FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi. Hanzala gemisi Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı. 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti. Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor. Gazze'ye Yol Alan Hanzala Gemisi Yolcuları 1) Ange Sahuquet - Fransa - Aktivist ve mühendis 2) Antonio La Picirella - İtalya - Aktivist 3) Antonio Mazzeo - İtalya - Öğretmen, aktivist ve gazeteci 4) Bob Suberi - ABD - Aktivist 5) Braedon Peluso - ABD - Denizci ve aktivist 6) Chloe Fiona Ludden - İngiltere ve Fransa - Eski BM çalışanı ve bilim insanı 7) Christian Smalls - ABD - Amazon İşçi Sendikası'nın kurucusu 8) Emma Fourreau - Fransa ve İsveç - Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 9) Frank Romano - ABD ve Fransa - Akademisyen ve aktivist 10) Gabrielle Cathala - Fransa - Siyasetçi 11) Hatem Aouini- Tunus - Uluslararası aktivist 12) Huwaida Arraf- ABD - İnsan hakları avukatı ve sosyal adalet aktivisti 13) Jacob Berger- ABD - Aktör/içerik üreticisi 14) Justine Kempf- Fransa - Eski "Sınır Tanımayan Doktorlar" üyesi 15) Mohamed El Bakkali- Fas- Gazeteci 16) Robert Martin- Avustralya - Aktivist 17) Santiago Gonzalez Vallejo - İspanya - "Arap Davası ile Dayanışma Komitesi" (CSCA) eş kurucusu 18) Tania (Tan) Safi- Avustralya - Nelgesel yapımcısı 19) Vigdis Bjorvand – Norveç - Aktivist 20) Waad Al Musa- ABD/Irak - Gazeteci 21) Sergio Toribio - İspanya – Mühendis ve çevre aktivisti AA

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