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İsrail, Hanzala gemisine de müdahale etti - Emma Fourreau: İsrail ordusu burada, yakında görüşürüz, soykırıma son verin!

27 Temmuz 2025, Pazar 00:26
Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisi yolcularından Fourreau, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin" diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu.

Hanzala gemisi üzerinde dronlar görüldü
Hanzala'yla yeniden iletişim sağlandı
Hedef yeniden Gazze...

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisinde bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, gemiye müdahalenin başladığını belirterek, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." ifadelerini kullandı.

Hanzala gemisi yolcularından Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu.

Fourreau, gemidekilerin telefonlarını denize attığını belirtti.

FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.

Gazze'ye Yol Alan Hanzala Gemisi Yolcuları

1) Ange Sahuquet - Fransa - Aktivist ve mühendis

2) Antonio La Picirella - İtalya - Aktivist

3) Antonio Mazzeo - İtalya - Öğretmen, aktivist ve gazeteci

4) Bob Suberi - ABD - Aktivist

5) Braedon Peluso - ABD - Denizci ve aktivist

6) Chloe Fiona Ludden - İngiltere ve Fransa - Eski BM çalışanı ve bilim insanı

7) Christian Smalls - ABD - Amazon İşçi Sendikası'nın kurucusu

8) Emma Fourreau - Fransa ve İsveç - Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi

9) Frank Romano - ABD ve Fransa - Akademisyen ve aktivist

10) Gabrielle Cathala - Fransa - Siyasetçi

11) Hatem Aouini- Tunus - Uluslararası aktivist

12) Huwaida Arraf- ABD - İnsan hakları avukatı ve sosyal adalet aktivisti

13) Jacob Berger- ABD - Aktör/içerik üreticisi

14) Justine Kempf- Fransa - Eski "Sınır Tanımayan Doktorlar" üyesi

15) Mohamed El Bakkali- Fas- Gazeteci

16) Robert Martin- Avustralya - Aktivist

17) Santiago Gonzalez Vallejo - İspanya - "Arap Davası ile Dayanışma Komitesi" (CSCA) eş kurucusu

18) Tania (Tan) Safi- Avustralya - Nelgesel yapımcısı

19) Vigdis Bjorvand – Norveç - Aktivist

20) Waad Al Musa- ABD/Irak - Gazeteci

21) Sergio Toribio - İspanya – Mühendis ve çevre aktivisti

AA

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