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27 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

'Halkın malı yandaşlara peşkeş çekiliyor'

27 Temmuz 2025, Pazar 17:00
Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Malatya’daki bir şirkete ait 187 dükkanın, Çeşme, Alaçatı ve Didim gibi bölgelerdeki değerli kamu arazileriyle takas edilmesine tepki gösterdi.

Bülbül, “Hangi siyasî bağlantılarla, hangi telefonlarla bu karar aldırıldı. Yukarıdan gelen siyasî siparişlerle, kimi şirketlere özel imtiyazlar tanınıp, halkın malı olan bu araziler, kamu yararı gözetilmeksizin yandaşlara peşkeş çekiliyor. Cumhuriyet Savcılarına, Sayıştay’a ve Sermaye Piyasası Kurulu’na çağrımdır. Bu peşkeşi araştırın. Kıymetli kamu mallarının yandaşlara bakanlık kıyağıyla dağıtılmasına göz yummayın; derhal harekete geçin ve bu yolsuzluk iddialarını araştırın” dedi.

Aydın - Anka

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