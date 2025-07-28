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28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Öğrencilere manevi destek sağlanmalı

28 Temmuz 2025, Pazartesi 00:42
2024–2025 eğitim-öğretim yılı boyunca Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı’nda düzenli olarak yürütülen Cumartesi programlarında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin manevî gelişimine ışık tutularak, ahlâklı ve imanlı nesiller için seferber olundu.

Şanlıurfa - Ömer Said TAN
[email protected]

Bir yılda neler oldu?

2024–2025 eğitim-öğretim yılı boyunca, Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı bünyesinde her Cumartesi günü düzenli olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Öğrencilerle, yaş gruplarına uygun bölümler seçilerek Risale-i Nur okumaları ve müzakereleri yapıldı. Konular, iman hakikatleri, ahlâkî değerler ve sosyal sorumluluklar çerçevesinde ele alındı. Peygamber Efendimizin (asm) hayatı, örnek ahlâkı ve gençlere yönelik nasihatleri sade bir dille anlatıldı, örneklerle pekiştirildi. Öğrencilere günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri temel dinî bilgiler (abdest, namaz, oruç, helâl-haram kavramları vb.) anlatıldı. Öğrencilerin yaş ve seviyelerine göre kısa sureler, dualar, vecizeler (hikmetli sözler), ezberletilerek haftalık tekrarlarla zihinlerde kalıcı olması sağlandı.

Aileler de farkı gördü

Programa düzenli olarak 40–60 arası öğrenci katıldı. Düzenli katılan öğrencilerin derse ilgilerinde artış gözlendi ve özellikle ezber, siyer derslerinde olumlu geri dönüşler aldık.

Veli görüşmelerinde, aileler öğrencilerin dinî ve ahlâkî gelişimine programın büyük katkı sağladığı ifade ettiler. Dönem sonunda ortaokul öğrencilerine yönelik toplamda 4 gün gündüzlü ve 4 gün yatılı olmak üzere iki aşamalı bir okuma programı düzenlendi. Gündüzlü okuma programına ortalama 20 ortaokul öğrencisi, yatılı okuma programına ise ortalama 15 ortaokul öğrencisi katılım sağladı. Gündüzlü programda, özellikle Ramazan Hoca ve Faruk Hoca aktif görev alarak öğrencilere rehberlik etti. Yatılı programda ise Sabahattin Hoca ve Abdurrahman Hoca önemli katkılarda bulundu. Her iki programda da, özel okuma saatleri, ağabeyler tarafından yapılan dersler, etkinlik çalışmaları, öğrencilere yönelik ikramlar ve sosyal faaliyetler yer aldı ve programlar bütüncül bir şekilde uygulandı.

Eğitim teknikleri dikkat çekti

Bu çalışmalar, öğrencilerin hem şahsî hem de manevî gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla planlanmış ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Yatılı olarak gerçekleştirilen okuma programında yapılan iki müzakereli derste, dersler modül çalışması şeklinde yürütülmüştür. “Risale-i Nur Nasıl Bir tefsirdir?” ve “Anne-Baba hakları” konuları işlendi. Kullanılan yöntem ve teknikler öğrencilerin dikkatini çekmiş, öğrenciler memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Anne-baba hakları dersi kapsamında, “anı yazma” ve “mektup yazma” yöntemiyle bir etkinlik gerçekleştirildi.

Gelecekteki evlatlarına bunları yazdılar

Öğrencilerden, kendilerini yaşlanmış bir anne veya baba olarak hayal etmeleri ve gelecekteki evlatlarına mektup yazmaları istendi. Tüm öğrenciler mektuplarını yazdı ve sırayla arkadaşlarına okuyarak paylaştılar. Mektuplarında çocuklarından şunları isteyen öğrenciler oldu:

Güzel ahlâklı ve terbiyeli olmalarını, Peygamber Efendimizin (asm) sünnetlerini yerine getirmelerini, ne olursa olsun ibadetlerini aksatmamalarını, hoşgörülü ve anlayışlı, yardımsever olmalarını, şımarık olmayan, yalan söylemeyen biri olmalarını, küçükken kendileriyle ilgilenen anne-babalarına yaşlandıklarında aynı ilgi ve özeni göstermelerini, saygılı, adaletli, güvenilir, ahlâklı, dürüst, merhametli, misafirperver ve alçakgönüllü olmalarını, anne-baba kıymetini bilmelerini, kendilerinden daha başarılı olmalarını, boykot edilen ürünleri almayan biri olmalarını, anne-babalarına “öf” bile demeyecek kadar hassas olmalarını, hafız olmalarını, haklarını bilen ve arayan insanlar olmalarını, iyi bir arkadaş çevresine sahip olmalarını, kolay sinirlenmeyen, kararlarını kendi verebilen biri olmalarını, Risale-i Nur okumalarını, ergenlik döneminden önce namaza başlamalarını ve Kur’ân-ı Kerîm okumalarını temenni ettiler.

Geleceğin babaları umut verdi

Çocuklarının bu değerlere sahip bireyler olarak yetişmesini isteyen geleceğin “babalarının” varlığı, bizlere gelecek adına umut verdi.

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