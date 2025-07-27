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27 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Gıda satış ve tüketim yerlerinde zorunlu "karekod"lu dönem başlıyor

27 Temmuz 2025, Pazar 14:07
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye alınan uygulama, tüketicilerin hizmet aldıkları işletmenin denetim geçmişini görmesini sağlıyor. İşletmeler, kendilerine özel oluşturdukları karekodu tüketicinin görebileceği şekilde konumlandırılacak.

Tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesi amacıyla başlatılan "karekod uygulaması", yarından itibaren satış ve toplu tüketim işletmelerinde zorunlu olarak kullanılacak.

 

Gıda işletmelerine yönelik karekod uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl başlatıldı.

Uygulama sayesinde, market, kasap, manav gibi gıda satış yerleri ile restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde tüketiciler gıda işletmelerinin denetim geçmişine kolayca ulaşabiliyor.

Uygulama, yarın itibarıyla satış ve toplu tüketim yerlerinde zorunlu hale gelecek. Şu ana kadar bu sistemi isteğe bağlı kullanan gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinin, kendilerine özel oluşturdukları karekodu, tüketicinin görebileceği yerde bulundurması gerekecek.

Tüketiciler uygulamayla karekodu okutacak

Tüketiciler de gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde bulunacak bu karekodu, mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasından taratacak. Böylelikle işletmeye ait kayıt/onay numarası, unvan ve adres bilgileri ile burada yapılan son denetim tarihi görülebilecek.

Uygulamayla, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması, menfaatlerinin korunması ve Bakanlığın gerçekleştirdiği resmi kontrollerin görünürlüğünün artırılması amaçlanıyor.

"İşletmeler karekodu ücretsiz oluşturabilecek"

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitkisel Gıdalar Çalışma Grubu Sorumlusu Çiğdem Kurtar da gıda kontrolleriyle şeffaflık ilkesini benimsediklerini, bu kapsamda resmi kontrol sonuçlarının tüketiciyle paylaşıldığını belirterek, uygulamanın Haziran 2024'te devreye alındığını ve şu ana kadar gönüllülük esaslı kullanıldığını söyledi.

Gıda işletmelerini "üretim", "satış" ve "toplu tüketim" olarak ayırdıklarına işaret eden Kurtar, "Üretim işletmelerinde uygulama gönüllü devam ediyor. Market, kasap gibi satış, restoran, kafe gibi toplu tüketim işletmelerinde uygulama zorunlu olacak. İşletmeciler, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden, karekod oluşturma sekmesinden, sadece vergi ve TC kimlik numaraları ile Bakanlığımızdan almış oldukları işletme kayıt numarasını girerek, karekodlarını hiçbir başvuruya gerek duymadan, ücret ödemeden, bürokratik işlem yerine getirmeden, anında 7 gün 24 saat oluşturabilecek." dedi.

Kurtar, işletmecilerin, oluşturdukları görseli tüketicilerin görebileceği bir yere asmasının yeterli olacağına dikkati çekerek, görselle karşılaşan tüketicilerin, o işletmenin Bakanlığa kayıtlı ve denetlenen bir işletme olduğunu anlayabileceğini bildirdi. Kurtar, tüketicilerin, karekodu okuttuktan sonra işletmeye dair bir uyumsuzluk tespit etmeleri durumunda "Alo 174 Gıda Hattı"na bildirimde bulunabileceğini söyledi.

"Uygulamaya geçmeyen işletmelere para cezası verilecek"

Şikayet üzerine ya da Bakanlık olarak yapacakları rutin denetimler sonucunda uygulamaya geçmeyen işletmelere para cezası verileceğini dile getiren Kurtar, şunları kaydetti:

"Gıdaların kontrollerinde steril ambalajlara numune alıyor, numuneleri lazer termometre ile kontrol ediyor, ölçümler ve alınan numunelerde DNA düzeyinde denetimler yapıyor, yüksek teknoloji kullanıyoruz. Tüketicilerimizin, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresimizi ve 'Tarım Cebimde' uygulamamızı, yeni yapacağımız bilgilendirme faaliyetleri için takip etmelerini rica ediyoruz. Unutmayınız ki en iyi denetçi tüketicinin kendisi. Hepimiz sonuç itibarıyla tüketiciyiz. Tüketicilerin, gıdaların güvenilir olduğunu hissetmesi, işletmenin denetlendiğini bilmesi ciddi bir memnuniyet oluşturuyor."

AA

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