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27 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Devlette tüm lüks araçlar satılmalı

27 Temmuz 2025, Pazar 22:02
İktisatçı Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Türkiye’de ekonomik istikrarın sağlanması için kamudaki lüks harcamaların sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

İktisatçı Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Türkiye’nin mevcut ekonomik yaklaşımıyla istikrarın sağlanamayacağını vurgulayarak kapsamlı bir yapısal dönüşüm ve malî disiplin programı önerdi. Yeniçağ Gazetesi’nde kaleme aldığı yazıda, siyasî iktidarın ekonomiye yalnızca finansal açıdan baktığını, sosyal fayda ve maliyet dengesinin göz ardı edildiğini dile getiren Korkmaz, mevcut yönetim anlayışını eleştirdi. Ekonomik istikrarın önündeki en büyük engelin, başkanlık sisteminden sonra bozulan demokratik ve hukukî altyapı olduğunu savunan Korkmaz, bu altyapı yeniden tesis edilmeden hiçbir ekonomik programın başarıya ulaşamayacağını belirtti.

Bütçe hakkı yeniden Meclise verilmeli

Üç yıllık bir istikrar programı öneren Korkmaz, malî disiplinin sağlanması için devletin israf ve lüksten arındırılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi: “Devlette tüm lüks araçlar ve uçaklar satılmalı, Cumhurbaşkanlığı sarayları turizm amaçlı özelleştirilmeli, Eximbank dışında tüm kamu bankaları özelleştirilmelidir.” Ayrıca popülist harcamaların kaldırılması, Merkez Bankası bağımsızlığının yasal güvence altına alınması, reel faiz politikası uygulanması ve Kamu-Özel İşbirliği projelerinin iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Korkmaz, bütçe hakkının da yeniden Meclise verilmesini ve Sayıştay denetiminin genişletilmesini tavsiye etti. Korkmaz, “Yeniden söylemek gerekir ki; demokratik ve hukukî altyapı olmadan, iktisat politikalarında başarı şansı yoktur. Akla Çin gelirse, Çin’de demokrasi yok ve fakat kurumsal devlet ve devlet güvencesi var” dedi.

Haber Merkezi

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