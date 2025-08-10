Lübnan'da mühimmat deposunda patlama oldu: 6 asker öldü

Lübnan'da ülkenin güneyindeki Sur kentinde bir mühimmat deposundaki malzemeleri etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada, 6 askerin öldüğü bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Sur kentinin Zibkin Vadisi bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 asker şehit oldu, bazı askerler yaralandı." ifadesine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, patlamanın sebeplerinin araştırıldığı kaydedildi. Daha önce Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, patlamanın İsrail’in saldırılarından kalan mühimmatları etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtilmişti. Lübnan Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ölen askerler için derin üzüntüsünü dile getirdi, ailelerine ve orduya başsağlığı dilemişti. Başbakan Nevvaf Selam da sosyal medya hesabından, patlamada ölen askerler için taziye paylaşımında bulunmuştu. İsrail'in bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü İsrail'in, insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef alan saldırısında 1 kişi öldü. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nebatiye kentine bağlı Ayterun beldesi yakınlarında İsrail'in İHA'yla düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail ordusu araca düzenlediği İHA saldırısında dört füze kullandı. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. AA

