Macaristan'da İsrail'den güçlü destek alan Viktor Orban, kaybetti

12 Nisan 2026, Pazar 23:28
Macaristan'da yapılan genel seçimlerde ilk sonuçlara göre yarışı kaybeden Başbakan Viktor Orban, seçimi büyük farkla önde götüren Saygı ve Özgürlük Partisi lideri Peter Magyar'ı telefonla arayarak seçimi kazanmasından dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Tisza lideri Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Magyar, paylaşımında, “Başbakan Viktor Orban, az önce bizi arayarak zaferimizden dolayı tebrik etti.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Başbakan Orban da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Seçim sonucunun net ve acı olduğunun açık olduğunu belirten Orban, “Seçmenler bize ülkeyi yönetme sorumluluğunu ve imkanını vermedi. Kazanan partiyi tebrik ettim.” dedi.

Orban, “Muhalefette de olsak Macar ulusuna ve vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Sandıkların yaklaşık yüzde 72’si açıldı

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre sandıkların yaklaşık yüzde 72’si açıldı.

İlk sonuçlara göre Tisza yüzde 53 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 38'de kaldı.

Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 138 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor.

Fidesz 54 sandalyede kalırken, seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank, 7 milletvekili elde ediyor.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı. NVI verilerine göre saat 18.30 itibarıyla genel seçime katılım yüzde 77,80'i buldu.

Vatandaşlar ülke genelindeki 10 bin 47 seçim merkezinde oy kullandı.

⁠Orban, İsrail'den güçlü destek almıştı

Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Netanyahu, ülkede seçim kampanyaları sürerken Macar basınına yaptığı açıklamada da Orban’ın “İslam karşıtı” politikalarını överek diğer Avrupalı liderleri bu konuda zayıf kalmakla eleştirmişti.

İsrail basını, Orban’ın AB içinde İsrail’e en güçlü destek veren lider olduğuna ve Gazze’deki soykırım nedeniyle AB yaptırımlarına hedef olmaması için çabaladığına işaret ederek Macaristan seçimlerini Magyar’ın kazanması halinde İsrail’in AB içindeki en son savunma hattının da düşeceği uyarısı yapmıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Orban'a destek açıklamaları yapmıştı.

AA

    “ABD üssü olan ülkeler bağımsız olamaz”

    İsrail tedaviye de izin vermiyor

    Erdoğan’ı hedef alan küstahlığa ortak tepki

    İnanalım mı?

    Silâh bırakma teyit edilmeden yasal adım yok

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 2'ye indi

    Babacan: Önce zihniyet değişmeli

    Bölge ülkeleri pakt kurmalı

    Müzakerelerden sonuç çıkmadı

    Papa'dan dünya barışı çağrısı

    Küresel Sumud Filosu bu kez iki katı katılımla yola çıkıyor

    Enerji tesisi saldırıları nedeniyle günlük 700 bin varil petrol akışı kaybı yaşandı

    Sudan'da nüfusun yüzde 41'inin acil sağlık yardımına ihtiyacı var

    Soykırımcı çocuk katilleri

    BM: Güvenli bölgeler vuruldu

    Filistinli aktivistin “sınır dışı” kararına itirazı reddedildi

    Amerikan askeri uçağına baltayla saldırdı

    Uysal: İktidar, demokratik rekabeti boğmak hedefinde

