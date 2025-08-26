Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar (müşrikler), Allah’ın yanı sıra başka bir ilâh edinenlerdir. Yakında âkıbetlerini bileceklerdir. Hicr Suresi: 96 HADİS: Kışın oruç tutmak, meşakkatsiz elde edilen bir ganimettir. Camiü’s-Sağir, No: 2532

