"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

26 Ağustos 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar (müşrikler), Allah’ın yanı sıra başka bir ilâh edinenlerdir. Yakında âkıbetlerini bileceklerdir.

Hicr Suresi: 96

HADİS:

Kışın oruç tutmak, meşakkatsiz elde edilen bir ganimettir.

Camiü’s-Sağir, No: 2532

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun değilmiş!

    Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...

    İspanya'da 411 bin, Portekiz'de 250 bin hektar ormanlık ve kırsal alan kül oldu

    Mark Ruffalo'dan Trump'a: Savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, Gazze için bir şeyler yap!

    Yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı: 2 personelin sağlık durumu iyi

    YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Elektronik kayıtlar 1-3 Eylül'de

    İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 67 kişi yaralandı

    Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 kişi öldü, yaralılar var!

    Vatandaş, dökülenleri topluyor

    Suriye’de sıkıntılar bitmedi

    Serin ve yağışlı havalar geliyor

    Artık mega yangınlar dönemindeyiz

    Kıyafette dayatma olmasın

    Çocukların sağlığı kimyasallarla risk altında

    Ahir zamanda tamirat olur mu?

    Erken seçim sandığı gelsin

    İtalyan Kardinal Gazze’deki çocuklar için dua etti

    Balıkesir'de peş peşe 3 deprem meydana geldi

    Galatasaray 3'te 3 yaptı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...
    Genel

    Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun değilmiş!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.