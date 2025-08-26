"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

İsmet Koyu Ağabeyin ardından

26 Ağustos 2025, Salı 16:08
Risale-i Nur'un kara sevdalısı, derslerin müdavimi İsmet Koyu Ağabeyi dualarla ve rahmetle ahirete yolcu ettik.

Vay be İsmet Abi…

Ansızın, habersiz, kimseye sezdirmeden bırakıp gittin işte bizi. Daha düne kadar birlikte yürüyerek derse giderdik. Yürümeyi, derslere katılmayı, her daim yardım etmeyi ve hep iyiliksever olmayı şiar edinmiştin. Hep öyle bilirdik seni. Dershanemizin o kuzey köşesi artık bomboş kalacak. Seni ne zaman çağırsam, “Tamam…” derdin; hiç “hayır” sözünü duymamıştım senden.

En son, “Haydi İsmet Abi, camiye yürüyelim,” diye seslendiğimde, “Tamam, geliyorum,” deyip hemen çıkagelmiştin. Her zamanki gibi önümde yürüyor, ben peşinden zor yetişiyordum. Ama o son yürüyüşümüzde bir başkaydın. Arkamdan geliyordun. Yolun başında, “Ben döneyim, biraz rahatsızım,” demiştin; ama hiç belli etmemiştin derdini kimseye. Öylece bırakıp gittin bizi…

Okumayı çok severdin. Camide hiç boş durmaz, sürekli nafile namaz kılardın. Bir Risale-i Nur âşığıydın. “Ben bir şey bilmiyorum, ne biliyorsam Risale-i Nur’dan…” derdin. Külliyatı kaç kez devirdiğinin sayısı yoktu. 

50 yıldır Nurların kara sevdalısı olmuştun. İçtimaî ve siyasî meşrebine son derece bağlı, ama bir o kadar da hoşgörülü ve yumuşak ve esnektin.

Seni çok özleyeceğiz İsmet Ağabey…

İnşallah ahirette yine buluşur, hizmet dolu o günleri yâd eder, hasret gideririz.

İsmet Koyu Ağabeyimizi rahmetle, dualarla ahirete uğurladık.

Fatih Yargı - Avustralya

Okunma Sayısı: 372
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Necati

    26.8.2025 17:42:54

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Cennette hep birlikte olmamız duasıyla..

  • Yahya Yıldız

    26.8.2025 16:29:20

    Rabbim Rahmet ve Mağfirete nail eylesin inşallah…

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'deki saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz

Son sözü hakem kurulu söyledi - Memur ve emekli zam oranları belli oldu

Anadolu'nun kapılarını açan zafer: Malazgirt - ''İ’lâ-yı Kelimetullah’ın Anadolu’daki İlk Büyük Adımı''

DSÖ: İsrail'in saldırdığı Nasır Hastanesinin işlevsiz hale gelmesi "felaketin de ötesinde" olur!

Macron için azil süreci başlayabilir

4 'asfalt zorbası' yakalandı

İstanbul'daki rahmete hasret kalan barajlarda son durum?

Avukat Nusret Yılmaz İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmalarında 3. gün

Devlette tasarruf lafta kaldı - Vergide de adalet yok

Arizona'da kum fırtınası nedeniyle devasa toz bulutu oluştu

Norveç, İsrailli beş banka ve Caterpillar şirketindeki yatırımlarını da sonlandırdı

Reuters ve AP, gazetecilerin de kurbanlar arasında yer almasından dolayı öfkeli

Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi düşünüyor

Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun değilmiş!

Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...

Erbakan: İmtiyazlı azınlık servetine servet katıyor

İspanya'da 411 bin, Portekiz'de 250 bin hektar ormanlık ve kırsal alan kül oldu

Mark Ruffalo'dan Trump'a: Savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, Gazze için bir şeyler yap!

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...
Genel

Nurdan Katreler
Genel

Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun değilmiş!
Genel

Norveç, İsrailli beş banka ve Caterpillar şirketindeki yatırımlarını da sonlandırdı
Genel

Reuters ve AP, gazetecilerin de kurbanlar arasında yer almasından dolayı öfkeli
Genel

Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi düşünüyor
Genel

İsmet Koyu Ağabeyin ardından
Genel

4 'asfalt zorbası' yakalandı
Genel

Arizona'da kum fırtınası nedeniyle devasa toz bulutu oluştu

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.