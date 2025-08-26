Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından memnun değilmiş!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısından spesifik olarak haberi olmadığını belirterek, "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum." dedi.

Yine bir hastaneye daha saldıran İsrail'e dünyadan tepki yağıyor! - BM Raportörü Albanese: Ülkelere yalvarıyorum...

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve başkanlık kararnamelerine imza attığı törende gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Trump, "İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?" şeklindeki soruya, "Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum." diye karşılık verdi.

Daha sonra açıklamasına devam eden Trump, "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz." ifadesini kullandı.

İsrail'e yönelik herhangi bir değerlendirme yapmayan ABD Başkanı, Hamas'ın elindeki esirleri kendisinin kurtardığını ve Gazze'deki durumun "çok kötü" olduğunu söyledi.

İsrail'in hedef aldığı gazeteciler

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına bugün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.

Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

Son olarak İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesindeki saldırıları sonucu gazeteci Hasan Duvhan yaşamını yitirdi.

Trump'tan, "Gazze konusunda 2-3 hafta içinde" sonuç çıkabileceği mesajı

Gazze'de ciddi düzeyde açlık yaşandığını ve bunu uluslararası kurumların da teyit ettiğini hatırlatan bir gazetecinin sorusuna cevap veren Trump, "(Gazze'deki) Bu durum bir an önce halledilmeli. Bu işin bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor çünkü açlık ve açlıktan daha kötü olan insanların öldürülmesi gibi diğer tüm sorunlar sürüyor." şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Trump, bununla birlikte oradaki sürecin "sonuna yaklaşıldığı" mesajını verdi.

"Bu durum sona ermek zorunda"

İsrailliler ile Filistinliler arasındaki savaşın "binlerce yıldır" sürdüğünü savunan ancak Gazze'deki duruma "bir an önce çözüm bulunması gerektiğini" dile getiren ABD Başkanı Trump, "Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar ancak bu durum sona ermek zorunda." ifadesini kullandı.

ABD'nin Gazze'ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı gönderdiğini ve bu yardımların dağıtıldığını ifade eden Trump, Gazze halkının gıda ihtiyacını karşılamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Trump, Gazze'deki insani krizin sona ermesi için ABD'nin İsrail nezdinde "diplomatik girişimde" bulunup bulunmadığı yönündeki soruya, bu yönde çaba gösterdiklerini söyleyerek karşılık verdi.

Bu bölümde söz alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise "Bu girişimlerimiz hiç durmadı, Hamas'ın olmadığı bir çözüm için çalışıyoruz." şeklinde değerlendirme yaptı.

Trump, Ukrayna'ya güvenlik garantilerini Avrupa'nın vereceğini, ABD'nin de sürece katkı sağlayacağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin detaylarını tartışmaları gerektiğine işaret ederek, "Avrupa onlara önemli güvenlik garantileri sağlayacak. Biz de onlara yardım etmek için sürece dahil olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesini istediklerini, sürecin devam ettiğini ancak halen halledilmesi gereken önemli başlıklar olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, şu an en sıcak başlığın Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri olduğuna işaret ederek, "Güvenlik garantilerinin tam olarak neler olacağını bilmiyoruz çünkü bunun ayrıntılarını henüz tartışmadık. Avrupa onlara önemli güvenlik garantileri sağlayacak. Biz de onlara yardım etmek için sürece dahil olacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda görüştüğünü de dile getiren Trump, bu görüşmeden sonra Rusya'nın Kiev'e bir saldırı düzenlediğini ve kendisinin buna çok sinirlendiğini kaydetti.

Trump, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin neden halen görüşmediğine ilişkin bir soruya, "Çünkü birbirlerinden hoşlanmıyorlar." diye yanıt verdi.

ABD olarak artık Ukrayna'ya para vermediklerini vurgulayan Trump, Joe Biden döneminde bu ülkeye 350 milyar dolar gönderdiklerini savunarak, artık sürecin böyle işlemediğini belirtti.

Trump, "Biz NATO ile iş yapıyoruz, Ukrayna ile iş yapmıyoruz. NATO füzeler istiyor, Patriot füzeleri istiyorlar. Biz füzeleri NATO'ya veriyoruz. NATO da bize ödeme yapıyor. Ukrayna’ya hiç para vermiyoruz." şeklinde konuştu.

Putin ile nükleer silahları sınırlandırma üzerine konuştuklarını da ifade eden Trump, "En çok bizim, sonra Rusya'nın, sonra Çin'in nükleer silahı var. Çin çok geride ama 5 yıl sonra bizi yakalayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan Putin'e "anlaşma olmazsa yaptırım" uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile anlaşma yapmaya yanaşmaması halinde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını yineleyerek, "Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, (anlaşma olmazsa) o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin halen ikili bir görüşme için herhangi bir adım atmaması konusunda üzgün olduğunu ifade eden Trump, bu sürecin "iki kişilik bir tango" gibi olduğunu belirtti.

"Bunu kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söyledim"

Savaşı sona erdirmek için Moskova ile Kiev'in konuşması gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu onlara kalmış bir şey. Her zaman dediğim gibi, tango iki kişiyle yapılır ve onlar da bir araya gelmeliler. Bu savaşı çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Belki başarırlar, belki başaramazlar bilmiyorum. Onlara, bunu kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söyledim. Bu sizin aranızda bir mesele, bizimle ilgisi yok dedim." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Rusya'nın Ukrayna ile barış anlaşmasına yanaşmaması durumunda ne yapacağına ilişkin de "Bunun büyük sonuçları olacak ama ne olacağını göreceğiz. Bu, sona ermesi gereken bir şey. Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, (anlaşma olmazsa) o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Alaska Zirvesi için ABD topraklarına gelmesinin önemli olduğunu söyleyen Trump, "Bu büyük bir tavizdi ve bunu yaptığı için minnettarım. Rusya ile her zaman harika bir ilişkimiz oldu. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil." diye konuştu.

"Kim Jong-un ile iyi bir ilişkim var"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Putin'in yanı sıra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etti.

"Kuzey Kore ile çok iyi ilişkilerim var. Aslında onunla bir gün görüşeceğim. İki kez görüştük, iki zirve yaptık. Çok iyi anlaştık." diyen Trump, sözlerini, "Onu neredeyse kız kardeşi dışında herkesten daha iyi tanıyorum. Bilirsiniz, onu çok sevdiğimi söylememem gerekiyor, çünkü bunu yaparsam yalan haber medyası beni öldürür. Ama onunla çok iyi anlaştım ve hiçbir sorun yaşamadık." diye tamamladı.

Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanabilmesi için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Onunla bu yıl görüşmek isterim. Onunla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve ilişkileri daha iyi hale getireceğiz." dedi.

Washington-Seul ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu ve yeni ticari anlaşmalarla daha da iyi olacağını dile getiren Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile bir araya gelmekten memnun olduğunu söyledi.

Trump, Lee'nin önceki Güney Kore liderlerine göre Kuzey Kore konusunda "daha olumlu ve yapıcı" bir bakış açısına sahip olduğuna işaret ederek, Kuzey Kore ile daha yakın temas ve görüşmeler için bunun çok önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore lideri ile bu yıl içinde görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Trump, "Bunu söylemek zor ama onunla bu yıl görüşmek isterim. Benimle görüşmekten memnun olmuştu. Joe Biden'la görüşmek istemiyordu çünkü ona saygı duymuyordu. Biz onunla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve ilişkileri daha iyi hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

Trump, Kore Yarımadası'na barışın gelmesi için çaba göstermeye devam edeceğini anlatarak, ilk başkanlık döneminde iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgeye yaptığı ve Kim Jong-un ile görüştüğü ziyarete atıflar yaptı.

Kuzey Kore liderini çok iyi tanıdığını ve onunla çok iyi bir ilişkisi olduğunun altını çizen Trump, bu durumu kullanarak sürece ivme kazandıracak adımlar atmaya hazır olduğunu kaydetti.

Trump, gerek Kuzey Kore, gerek Rusya, gerekse Çin lideri ile iyi ilişkilere sahip olmanın kötü değil aksine iyi bir şey olduğunu, ABD olarak bu ülkelerle iyi ilişkileri önemsediklerini söyledi.

ABD, Güney Kore'deki askeri üs bölgesinin sahipliğini istiyor

ABD Başkanı, Güney Kore'de halen 45 bin civarında Amerikan askerinin görev yaptığını anımsatarak, bu askerlerin bulunduğu üssün Güney Kore yönetimi tarafından kendilerine verilmesini talep edeceklerini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ise Trump'ı "barış adamı" olarak gördüklerini vurgulayarak, kendisinin Kore Yarımadası'na barışın gelmesi konusundaki çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Lee ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirecek yeni adımlar atacaklarını ve özellikle gemi yapımı konusunda Trump'la çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.