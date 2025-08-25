"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İspanya'da 411 bin, Portekiz'de 250 bin hektar ormanlık ve kırsal alan kül oldu

25 Ağustos 2025, Pazartesi 19:01
Avrupa Çevre İzleme Programı Copernicus'a bağlı Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verileri, geçen yıla kıyasla yaklaşık 10 kat artışla bu yıl İspanya'da 411 bin 315 hektar ormanlık ve kırsal alanın yandığını ortaya koydu.

EFFIS'in istatistiklerine göre, İspanya'da bu yıl içinde çıkan orman yangınlarının sayısı 252'yi buldu.

Özellikle ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde yoğunlaşan orman yangınları bu yıl 411 bin 315 hektarlık alanı kül ederken, 219 yangının çıktığı ve 42 bin 615 hektarlık alanın yandığı 2024 yılıyla kıyaslama yapıldığında yaklaşık 10 kat fark olduğu görüldü.

İspanya'da Leon kenti çevresi başta olmak üzere ormanlık alanlarda 14 noktada alevler yükselmeye devam ediyor.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı, haziran ayından bu yana orman yangınlarının çıkmasına neden oldukları gerekçesiyle 133 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ve bunlardan 45'inin gözaltına alındığını duyurdu.

Portekiz

İber Yarımadası'nda yangınlarla mücadele eden diğer bir ülke olan Portekiz'de ise sadece temmuz ve ağustos ayının şimdiye kadar olan döneminde 250 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Ülkenin Arganil bölgesinde 13 Ağustos'ta başlayan ve üç ilçeyi etkileyen yangınlarda toplamda 64 bin hektarlık alan yanarken, yetkililer, bunun Portekiz'de bugüne kadar görülen en büyük yangın alanı olduğunu açıkladı.

Ağustos ayı başından bu yana orman yangınlarına karşı büyük mücadele veren Portekiz haftaya sakin başladı.

 

AA

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya'da 411 bin, Portekiz'de 250 bin hektar ormanlık ve kırsal alan kül oldu

    Mark Ruffalo'dan Trump'a: Savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, Gazze için bir şeyler yap!

    Yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı: 2 personelin sağlık durumu iyi

    YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Elektronik kayıtlar 1-3 Eylül'de

    İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 67 kişi yaralandı

    Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 kişi öldü, yaralılar var!

    Vatandaş, dökülenleri topluyor

    Suriye’de sıkıntılar bitmedi

    Serin ve yağışlı havalar geliyor

    Artık mega yangınlar dönemindeyiz

    Kıyafette dayatma olmasın

    Çocukların sağlığı kimyasallarla risk altında

    Ahir zamanda tamirat olur mu?

    Erken seçim sandığı gelsin

    İtalyan Kardinal Gazze’deki çocuklar için dua etti

    Balıkesir'de peş peşe 3 deprem meydana geldi

    Galatasaray 3'te 3 yaptı

    Trabzonspor, Antalyaspor'u tek golle mağlup etti

    Avustralya da Gazze için ayakta

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Serin ve yağışlı havalar geliyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Çocukların sağlığı kimyasallarla risk altında
    Genel

    İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 67 kişi yaralandı
    Genel

    Kıyafette dayatma olmasın
    Genel

    Artık mega yangınlar dönemindeyiz
    Genel

    İtalyan Kardinal Gazze’deki çocuklar için dua etti
    Genel

    Karamürsel'de 5. Şua esintisi
    Genel

    Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 1 kişi öldü, yaralılar var!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.