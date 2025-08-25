Erken seçim sandığı gelsin

25 Ağustos 2025, Pazartesi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Çorum 3. Olağan Kongresi’ne katıldı.
Burada konuşan Erbakan, “Millet olarak yıllardır sorunlarımıza çözüm bekliyoruz. Ancak çözümün adresi olması gereken iktidar tam tersine çözüm olmak yerine sorunların kaynağı haline geldi. Türkiye’de işler iyi gitmiyor, iyiye de gitmiyor. Bu noktada bu iktidar ne dış politika da ne ekonomide bu milleti maddî ve manevî sıkıntılarından kurtarabilmesi mümkün değildir. Bu iktidarın bu hükümetin bundan sonra millete yapacağı en büyük iyilik 2026 yılının ilk baharında erken seçim sandığını milletin önüne koymaktır” dedi.
Çorum - Anka
