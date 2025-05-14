Macron: İsrail’in yaptığı utanç verici

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail hükümetinin bugün Gazze Şeridi’nde yaptığının kabul edilemez ve utanç verici olduğunu söyledi.

Bir cumhurbaşkanının, Gazze’de yaşananın bir “soykırım” olup olmadığına cevap veremeyeceğini savunan Macron, bu tanımlamayı bir siyasî yetkilinin değil, vakti geldiğinde tarihçilerin yapması gerektiğine işaret etti. Macron, İsrail’in ABD silahlarına bağlı olduğunu belirterek, bölgedeki durumla ilgili gücü elinde tutanın ABD Başkanı Donald Trump’ın olduğunu savundu. AA

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