Suriye Savunma Bakanı: Kuzey ve kuzeydoğu Suriye'de kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Abdi ile yaptığı görüşmede, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde kapsamlı bir ateşkes yapılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Ebu Kasra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Şam'da Abdi ile bir araya geldiğini belirtti. Görüşmeye ilişkin olarak Ebu Kasra, "Kuzey ve kuzeydoğu Suriye'deki tüm cephe hatlarında ve askeri konuşlanma noktalarında kapsamlı bir ateşkes üzerinde mutabık kaldık." ifadesini kullandı. Ebu Kasra, anlaşmanın derhal yürürlüğe girmesinin kararlaştırıldığını kaydetti. AA

