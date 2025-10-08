"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA

Ankara'da 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi

08 Ekim 2025, Çarşamba 09:50
Ankara'da bozuk gıda üretimi ve satışı yapılan 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar sonucu, kentte bazı iş yerlerinde bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bu tespit üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü, 1 mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi ele geçirildi.

Ele geçen malzeme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince imha edildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA

