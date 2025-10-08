Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?

GÜVEN KAYBI, SİYASÎ VE HUKUKÎ BELİRSİZLİKLER "ENFLASYONLA MÜCADELEYİ" BAŞARISIZ KILIYOR. EKONOMİ YÖNETİMİ DEĞİŞİYOR, RAKAMLAR DEĞİŞMİYOR.

Memur-Sen’den hükümete çağrı: Maaşları enflasyona ezdirmeyin

Ankara - Mehmet Kara

EKONOMİK PAKETLER FAYDA VERMİYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şu anda ekonomideki en büyük problemlerden bir tanesinin enflasyondaki “yapışkanlık” olduğunu belirterek, “Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek göreve geldiğinde TÜİK enflasyonu yüzde 38 idi. Aradan geçen iki buçuk yıla rağmen şu anda enflasyon yüzde 33. Güven olmadan, beklentiler iyileşmeden enflasyon düşmez” dedi.

ASGARî ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Açlık sınırının asgarî ücreti geçtiğini rakamlarla ortaya koyan Babacan, “Geçen seneden gasp edilen yüzde 15 hak var ona bu senenin enflasyonu da eklenmesi gerekir. Ne ediyor? Yüzde 45, bir de refah payını ekleyince yüzde 50. Yani kabaca esnaf hesabı asgarî ücretin en az 33 bin TL olması gerekir” şeklinde konuştu.

HUKUKî VE SİYASİ BELİRSİZLİKLER VAR

Türkiye’de enflasyon, hükümetin iki yıldır süren “mücadele programı”na rağmen kontrol altına alınamıyor. Aylık oran Eylül’de yüzde 3,23’e çıkarak beklentileri aştı. Uzmanlar, kalıcı yüksek enflasyonun sebebini sadece ekonomi politikalarında değil, hukukî ve siyasî belirsizliklerde görüyor.

***

Hukukî ve siyasî belirsizlikler var

Asgari ücret en az 33 bin TL olmalı

Açlık sınırının asgarî ücreti geçtiğini rakamlarla ortaya koyan Ali Babacan, yapılması beklenen şeylerin belli olduğunu söyledi. Babacan, “Geçen seneden gasp edilen yüzde 15 hak var ona bu senenin enflasyonu da eklenmesi gerekir. Ne ediyor? Yüzde 45, birde refah payını ekleyince yüzde 50. Yani kabaca esnaf hesabı asgarî ücretin en az 33 bin TL olması gerekir” şeklinde konuştu.

Yıllardır büyük bir mağduriyet yaşanıyor

Eylül ayı enflasyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Babacan, asgarî ücret ve emekli maaşlarının TÜİK verileri baz alınarak artırıldığını hatırlatarak, “Gerçek enflasyon çok yüksekken vatandaşlarımızın maaşı düşük TÜİK enflasyonuna göre arttırılıyor. Yıllardır büyük bir mağduriyet yaşanıyor” dedi.

***

Enflasyon neden kontrol altına alınamıyor?



DW Türkçe’ye konuşan Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, “Enflasyonla mücadelenin başarılı olmamasının sebebini, 19 Mart operasyonları ve sonrasında yaşananlar, gazeteci davaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması gibi ‘parasal’ olmayan gelişmelerin bir sonucu olarak görüyorum. Yani enflasyonda gelecek beklentilerinin düzelmiyor olmasının asıl sebebi, bir demokrasi ve hukuk krizi yaşamamızdan ileri geliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

