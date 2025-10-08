"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?

08 Ekim 2025, Çarşamba 03:41
GÜVEN KAYBI, SİYASÎ VE HUKUKÎ BELİRSİZLİKLER "ENFLASYONLA MÜCADELEYİ" BAŞARISIZ KILIYOR. EKONOMİ YÖNETİMİ DEĞİŞİYOR, RAKAMLAR DEĞİŞMİYOR.

Memur-Sen’den hükümete çağrı: Maaşları enflasyona ezdirmeyin

 

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

EKONOMİK PAKETLER FAYDA VERMİYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şu anda ekonomideki en büyük problemlerden bir tanesinin enflasyondaki “yapışkanlık” olduğunu belirterek, “Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek göreve geldiğinde TÜİK enflasyonu yüzde 38 idi. Aradan geçen iki buçuk yıla rağmen şu anda enflasyon yüzde 33. Güven olmadan, beklentiler iyileşmeden enflasyon düşmez” dedi.

ASGARî ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Açlık sınırının asgarî ücreti geçtiğini rakamlarla ortaya koyan Babacan, “Geçen seneden gasp edilen yüzde 15 hak var ona bu senenin enflasyonu da eklenmesi gerekir. Ne ediyor? Yüzde 45, bir de refah payını ekleyince yüzde 50. Yani kabaca esnaf hesabı asgarî ücretin en az 33 bin TL olması gerekir” şeklinde konuştu.

HUKUKî VE SİYASİ BELİRSİZLİKLER VAR

Türkiye’de enflasyon, hükümetin iki yıldır süren “mücadele programı”na rağmen kontrol altına alınamıyor. Aylık oran Eylül’de yüzde 3,23’e çıkarak beklentileri aştı. Uzmanlar, kalıcı yüksek enflasyonun sebebini sadece ekonomi politikalarında değil, hukukî ve siyasî belirsizliklerde görüyor.

***

Hukukî ve siyasî belirsizlikler var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Özel bir televizyon yayınında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Babacan, şu anda ekonomideki en büyük problemlerden bir tanesinin enflasyondaki “yapışkanlık” olduğunu belirterek, “Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek göreve geldiğinde TÜİK enflasyonu yüzde 38 idi. Aradan geçen iki buçuk yıla rağmen şu anda enflasyon yüzde 33. Güven olmadan, beklentiler iyileşmeden enflasyon düşmez” dedi.

Asgari ücret en az 33 bin TL olmalı

Açlık sınırının asgarî ücreti geçtiğini rakamlarla ortaya koyan Ali Babacan, yapılması beklenen şeylerin belli olduğunu söyledi. Babacan, “Geçen seneden gasp edilen yüzde 15 hak var ona bu senenin enflasyonu da eklenmesi gerekir. Ne ediyor? Yüzde 45, birde refah payını ekleyince yüzde 50. Yani kabaca esnaf hesabı asgarî ücretin en az 33 bin TL olması gerekir” şeklinde konuştu.

Yıllardır büyük bir mağduriyet yaşanıyor

Eylül ayı enflasyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Babacan, asgarî ücret ve emekli maaşlarının TÜİK verileri baz alınarak artırıldığını hatırlatarak, “Gerçek enflasyon çok yüksekken vatandaşlarımızın maaşı düşük TÜİK enflasyonuna göre arttırılıyor. Yıllardır büyük bir mağduriyet yaşanıyor” dedi.

***

Enflasyon neden kontrol altına alınamıyor?

Türkiye’de enflasyon, hükümetin iki yıldır süren “mücadele programı”na rağmen kontrol altına alınamıyor. Aylık oran eylülde yüzde 3,23’e çıkarak beklentileri aştı. Uzmanlar, kalıcı yüksek enflasyonun sebebini sadece ekonomi politikalarında değil, hukukî ve siyasî belirsizliklerde görüyor.

DW Türkçe’ye konuşan Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, “Enflasyonla mücadelenin başarılı olmamasının sebebini, 19 Mart operasyonları ve sonrasında yaşananlar, gazeteci davaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması gibi ‘parasal’ olmayan gelişmelerin bir sonucu olarak görüyorum. Yani enflasyonda gelecek beklentilerinin düzelmiyor olmasının asıl sebebi, bir demokrasi ve hukuk krizi yaşamamızdan ileri geliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 356
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKPM ve AP üyesi 80'den fazla parlamenterden ortak Küresel Sumud Filosu bildirisi

    Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?

    Suriye Savunma Bakanı: Kuzey ve kuzeydoğu Suriye'de kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı

    DP Genel Başkanı Uysal: Demokrasi ve hürriyet tabutuna bir çivi daha çaktılar!

    Son sığınak aile

    'ABD, Ukrayna’ya Tomahawk verirse gerilimin yeni bir aşaması başlar'

    Sumud'un 15 Türk aktivisti daha Türkiye'de: "Bu dayanışmayı bir insanlık mirası olarak sunmayı hedefliyoruz"

    Artvin ve Trabzon açıklarında bulundu

    ABD ile Kanada, "Altın Kubbe" savunma projesinde işbirliği içinde

    İçişleri Bakanlığı uyardı: 52 il için "sarı", 4 il için de "turuncu" kod

    Gelir eşitsizliğinde Avrupa birincisiyiz

    Gözaltına alınan AKP’li eski vekil Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

    Demirtaş tahliye edilebilir

    Trump: Gazze'de ateşkese çok ama çok yaklaştık

    Mersin'de işçi servisi şarampole devrildi: 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Demokrasi ve hürriyet tabutuna bir çivi daha çaktılar!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    AKPM ve AP üyesi 80'den fazla parlamenterden ortak Küresel Sumud Filosu bildirisi
    Genel

    Okuyucu ziyaretleri güzel meyveler veriyor
    Genel

    Suriye Savunma Bakanı: Kuzey ve kuzeydoğu Suriye'de kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı
    Genel

    Son sığınak aile

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.