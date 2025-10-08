İsrail'den bir korsanlık daha: Sumud'dan sonra Özgürlük Filosu'na da baskın yaptı

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu.

Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.

Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.

Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili (yaklaşık 220 kilometre) uzaklıkta uluslararası sularda filoya saldırdığı aktarıldı.

Filonun internet sitesinde, gemilerin anlık seyir hızı ve koordinatlarının takip edildiği izleme sistemi de devre dışı kaldı.

110 bin dolar değerinde tıbbi malzeme

Canlı yayına yansıyan görüntülerde, İsrail ordusuna ait bir helikopterin Vicdan gemisinin üzerinde uçtuğu görüldü.

Filonun açıklamasında, "Vicdan gemisi şu anda bir İsrail askeri helikopteri tarafından saldırı altında. Gemide 93 gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gemilerin yasa dışı şekilde durdurulduğu ve filodaki gemilerin Gazze’deki kritik ihtiyaç içindeki hastanelere gönderilmek üzere 110 bin dolar değerinde ilaç, solunum cihazı ve besin malzemesi taşıdığı ifade edildi.

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Türkiye temsilcisi, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, filodaki "Vicdan" gemisinde Gazze Şeridi'nde en az 3 hastaneyi işletebilecek kadar doktor ve medikal malzemelerin bulunduğunu bildirdi.

Songür, "Bunların arasında kardiyologlar, genel cerrahi uzmanları, kadın doğum uzmanları bulunuyor. Ve şu an İsrail Gazze'ye girecek bu doktorlara engel oldu." ifadesini kullandı.

İsrail merkezli Kanal 12’nin haberinde, İsrail donanmasının Gazze filosundaki dokuz gemiye saldırdığı, yaklaşık 150 kişiyi alıkoyduğu ve gemilerin Aşdod Limanı’na doğru götürüldüğü bildirildi.

İsrail'den açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, müdahale edilen gemi ve yolcuların İsrail'deki bir limana transfer edildiği kaydedildi.

Tüm yolcuların güvende ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmelerinin beklendiği belirtildi.

Filoda amiral gemisi Vicdan dışında 8 tekne bulunuyor.

Özgürlük Filosu temsilcisi Songür: İsrail, uluslararası sularda bir kez daha korsanlık yaptı

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Türkiye temsilcisi ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, "İsrail ordusunun uluslararası sularda bir kez daha barbarlık ve korsanlık yaptığını" bildirdi.

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

Songür, İsrail'in bu sabah saatlerindeki müdahalesi sonrası yaptığı açıklamada, Gazze'ye yol alan Vicdan gemisinin ikinci kez saldırıya uğradığını belirterek, "İsrailli korsanlar vicdan gemisine hukuksuz bir şekilde saldırdı ve bu ikinci saldırısı. Daha önce Vicdan (gemisi), Malta açıklarında ilerlerken Avrupa'nın ortasında yine İsrailli korsanların dron saldırısına uğramıştı ve gemi neredeyse batma tehlikesi yaşamıştı. Aylarca Vicdan gemisini onarmak için uğraştık." dedi.

İsrail'in suç işlemeye devam ettiğini aktaran Songür, "Yani şu an İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarının yanında bir de uluslararası sularda işlediği korsanlık suçu, barbarlık suçu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Gemilerde Gazze'de 3 hastaneyi işletebilecek doktor ve malzeme var

Songür, Vicdan ve beraberindeki gemilerde çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık ekibinin bulunduğunu hatırlatarak "Vicdan gemisinde Gazze içerisindeki en az 3 hastaneyi işletebilecek kadar doktor ve medikal malzemeler bulunuyor. Bunların arasında kardiyologlar, genel cerrahi uzmanları, kadın doğum uzmanları bulunuyor. Ve şu an İsrail Gazze'ye girecek bu doktorlara engel oldu. Gazze'de insanların ilaca, medikal malzemeye ihtiyaç duyduğu bir zamanda oraya ulaştırılacak yardımın da önüne geçerek yeni bir barbarlığa yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde halkların ve sivil toplum örgütlerinin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı sessiz kalamadığına dikkati çeken Songür "Halklar, hem devletlerden, hem İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan hem de Birleşmiş Milletlerden artık yaptırımı olan, İsrail'e karşı bu savaşı durdurabilecek güçte bir hareket bekliyorlar." şeklinde konuştu.

"İsrail'e sağlanan her türlü lojistiğin önü kesilmeli"

Songür, gemilerde 22 ülkeden vatandaşların bulunduğunu vurgulayarak devletlerin harekete geçmesi ve İsrail'e sağlanan her türlü lojistiğin önünün kesilmesi gerektiğini dile getirdi.

Devletlere çağrı yapan Songür, halkların artık inisiyatifi ele aldığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Çocuklar açlıktan ölüyor. Hiçbir şekilde insani yardım girişine müsaade edilmiyor. Her gün ama her gün yüzlerce insan gözlerimizin önünde bombalarla hedef haline getiriliyor ve durum böyleyken halen Akdeniz havzasındaki ülkeler harekete geçmek için bekliyorlar. Bu bekleyiş haliyle sivil toplum ve halkları daha da öfkeli hale getiriyor. Nasip olursa bundan sonra İsrail bu korsanlığı yapsa da barbarlığı yapsa da biz geri adım atmıyoruz. Daha büyük gemiler, daha büyük filolar hazırlayarak tekrardan yola çıkacağız inşallah."

Songür, gemiler ve aktivistlerin akıbetinin haricinde Gazze'deki durumun daha kritik olduğunu ifade ederek, "Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor. Gazze'de insanlar bir parça ilaç bulamadığı için hayatını kaybediyor. Ablukanın kırılması için yola çıkan insanlar zaten birçok riski kabul ederek oraya gidiyor. Bu tür krizlerde aslında Gazzelilerin ne halde olduğunu daha çok düşünmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

Öte yandan, Songür, İsrail'in halkların tepkilerini ciddiye aldığına işaret ederek, kitlesel eylemlerin devam ettirilmesi ve İsrail'in hukuksuz uygulamalarının protesto edilmesinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.