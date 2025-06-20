20 milyon öğrenci için yaz tatili başladı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi.

Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Kentteki okullarda düzenlenen karne dağıtım törenlerinde öğrenciler heyecan yaşarken, veliler de bu sevince ortak oldu.

Ataşehir İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sınıflarına giren öğrencilere, öğretmenleri tarafından karneleri verildi. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Bahçelievler Kuleli İlkokulu'nun bahçesi karne töreni dolayısıyla süslendi. Karnelerini alan öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kentte 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla resmi eğitim kurumlarından 213 anaokulunda 161 bin 534 öğrenci, 1072 ilkokulda 885 bin 851 öğrenci, 1174 ortaokulda 765 bin 207 öğrenci, 963 lisede 637 bin 776 öğrenci; özel kurumlardan 1600 anaokulunda 78 bin 537 öğrenci, 581 ilkokulda 99 bin 702 öğrenci, 594 ortaokulda 102 bin 608 öğrenci, 687 lisede 128 bin 253 öğrenci olmak üzere toplamda 6 bin 884 okulda 2 milyon 859 bin 468 öğrenci karne aldı.

Öğrencilerle birlikte 171 bin 574 öğretmen de yaz tatiline girdi.

Ankara

Ankara Çankaya Pakize Erdoğu Ortaokulu'nda yapılan törende karnesini alarak 6'ncı sınıfı tamamlayan Derin Şekerci, sene boyunca derslerine çok çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını belirterek, "Dönem çok zordu, zor konular işledik fakat sonunda başardığımı hissettim. Bütün arkadaşlarımla beraber çalıştık, eğlendik ve öğrendik." dedi.

Şekerci, yaz tatilini gezerek, kitap okuyarak ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanarak geçireceğini söyledi.

8'inci sınıf öğrencisi Berke Gülap ise gelecek eğitim öğretim yılında kendisi açısından LGS heyecanının başlayacağını ve sınavdan iyi bir puan almak istediğini ifade ederek, yaz tatilinde bol bol kitap okumayı ve soru çözmeyi planladığını dile getirdi.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 11 Temmuz'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar ise yarın ve pazar günü uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS ve LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, sonrasında yerleştirme süreçleri başlayacak.

Öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak.

Zanaat atölyelerinde temel mesleki eğitim verilecek

MEB, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde kurslar açacak.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, "Metal Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımları", "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri", "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" gibi 12 alan ve 147 modülde eğitim verilebilecek.

Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr"den başvuru yapabilecek.